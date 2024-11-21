Для ярмарок в Новосибирске собираются выделить семь участков — показываем на карте

Даты ярмарок пока неизвестны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали предварительные места для проведения ярмарок в 2025 году. Проект постановления опубликовали на муниципальном сайте.

В документе указано, что для ярмарок могут выделить места на пересечениях улицы Троллейной с Пархоменко и Плахотного, в районе улицы Невельского, 9, Большой, 584а, Тульской 518/1, Александра Чистякова, 7а и на улице Связистов (номер здания в документе не указан).

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Точные даты проведения ярмарок пока неизвестны, их должны определять организаторы. После того как постановление подпишут, его опубликуют на официальном сайте города и направят в контролирующие органы.