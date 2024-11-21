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Город Для ярмарок в Новосибирске собираются выделить семь участков — показываем на карте

Для ярмарок в Новосибирске собираются выделить семь участков — показываем на карте

Их могут разместить в Ленинском и Кировском районах

1 308
9 комментариев

Даты ярмарок пока неизвестны

В мэрии Новосибирска назвали предварительные места для проведения ярмарок в 2025 году. Проект постановления опубликовали на муниципальном сайте.

В документе указано, что для ярмарок могут выделить места на пересечениях улицы Троллейной с Пархоменко и Плахотного, в районе улицы Невельского, 9, Большой, 584а, Тульской 518/1, Александра Чистякова, 7а и на улице Связистов (номер здания в документе не указан).

Точные даты проведения ярмарок пока неизвестны, их должны определять организаторы. После того как постановление подпишут, его опубликуют на официальном сайте города и направят в контролирующие органы.

В октябре в Новосибирске прошла ярмарка белорусских продуктов. Горожане оставили на ней больше 60 миллионов рублей.

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Комментарии
10
Гость
57 минут
А правый берег? Ехать через весь город и создавать пробки? Как хорошо у нас продумывается каждый вопрос в городе...
Гость
47 минут
В Москве ярмарки выходного дня каждую неделю пятница-воскресенье. В всех районах города по несколько штук. Но там стараются своих местных производителей поддерживать, хотя встречал там из Алтая мед и сыры.
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