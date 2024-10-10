Новосибирцы потратили на белорусской ярмарке 64,6 миллиона рублей — будет ли она в следующем году

Ежедневно ярмарку посещали тысячи человек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске товарооборот белорусской ярмарки, которая проходила с 27 сентября по 6 октября, составил 64,6 миллиона рублей. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС.

В этом году в ярмарке принимали участие 18 производителей. В 2023 году был 21 участник, и они заработали 63 миллиона рублей.

— По имеющейся информации, практически все участники ярмарки завершили работу с минимальными остатками товарного запаса, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос НГС. — Возможность организации аналогичной ярмарки в 2025 году будет прорабатываться совместно с белорусской стороной.

Дату и места проведения следующей ярмарки пока не назвали.

Ярмарка действительно вызвала большой ажиотаж среди покупателей. Ежедневно очереди собирались даже перед ее открытием.