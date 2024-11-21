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Город Раньше окна выносили, теперь бьют: вандалы продолжают разрушать долгострой на площади Маркса

Раньше окна выносили, теперь бьют: вандалы продолжают разрушать долгострой на площади Маркса

У недостроенного торгово-офисного центра снова начали пропадать оконные блоки

2 068
33 комментария

Количество выломанных оконных блоков явно увеличилось

В недостроенном здании на площади Маркса продолжают пропадать окна. Только если раньше их выносили целиком, то теперь просто бьют.

На то, что в недостроенном здании торгово-офисного комплекса на площади Маркса начали пропадать стеклопакеты и даже целые рамы, корреспондент НГС обратил внимание ещё в июле. Тогда предприимчивые воры просто сломали двери и вывезли часть оконных блоков на тележках.

После публикации НГС на здании появились предупреждения о том, что подобные действия будут преследоваться по закону, а разбитые стеклянные двери забаррикадировали досками и металлическим профлистом.

На фотографии, которую корреспондент НГС сделал в июне, видно, что окна еще целые

Однако незваных визитёров это не остановило. Количество демонтированных оконных блоков в здании явно выросло. Причём сейчас к ним добавились ещё и многочисленные выбитые окна.

Здание, состоящее из шестиэтажного торгового комплекса и 14-этажного бизнес-центра начало возводиться на улице Ватутина ещё в середине 2000х, однако строительство так и не было завершено. Летом этого года новосибирская мэрия начала процесс изъятия земельного участка, на котором возведено здание. Сам же недостроенный объект планируется продать на торгах.

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Новосибирск Долгострой Маркса Улица Ватутина Вандалы
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Комментарии
33
Дормидонт Евлампивич
30 минут
Место шоколадное, здание стремное и никому не нужное. Проще снести. "Аэрон" наверное уже глаз положил
Светлана В-ва
17 минут
Маркса это вобще сборище безвкусицы. И очень странной логистики)
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