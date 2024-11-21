Раньше окна выносили, теперь бьют: вандалы продолжают разрушать долгострой на площади Маркса

Количество выломанных оконных блоков явно увеличилось Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В недостроенном здании на площади Маркса продолжают пропадать окна. Только если раньше их выносили целиком, то теперь просто бьют.

На то, что в недостроенном здании торгово-офисного комплекса на площади Маркса начали пропадать стеклопакеты и даже целые рамы, корреспондент НГС обратил внимание ещё в июле. Тогда предприимчивые воры просто сломали двери и вывезли часть оконных блоков на тележках.

После публикации НГС на здании появились предупреждения о том, что подобные действия будут преследоваться по закону, а разбитые стеклянные двери забаррикадировали досками и металлическим профлистом.

На фотографии, которую корреспондент НГС сделал в июне, видно, что окна еще целые Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Однако незваных визитёров это не остановило. Количество демонтированных оконных блоков в здании явно выросло. Причём сейчас к ним добавились ещё и многочисленные выбитые окна.