Раньше окна выносили, теперь бьют: вандалы продолжают разрушать долгострой на площади Маркса

В недостроенном здании на площади Маркса продолжают пропадать окна. Только если раньше их выносили целиком, то теперь просто бьют.
На то, что в недостроенном здании торгово-офисного комплекса на площади Маркса начали пропадать стеклопакеты и даже целые рамы, корреспондент НГС обратил внимание ещё в июле. Тогда предприимчивые воры просто сломали двери и вывезли часть оконных блоков на тележках.
После публикации НГС на здании появились предупреждения о том, что подобные действия будут преследоваться по закону, а разбитые стеклянные двери забаррикадировали досками и металлическим профлистом.
Однако незваных визитёров это не остановило. Количество демонтированных оконных блоков в здании явно выросло. Причём сейчас к ним добавились ещё и многочисленные выбитые окна.
Здание, состоящее из шестиэтажного торгового комплекса и 14-этажного бизнес-центра начало возводиться на улице Ватутина ещё в середине 2000х, однако строительство так и не было завершено. Летом этого года новосибирская мэрия начала процесс изъятия земельного участка, на котором возведено здание. Сам же недостроенный объект планируется продать на торгах.