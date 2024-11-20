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Город «Прислушивались к его мнению»: врач-невролог с 40-летним стажем погиб под колесами автобуса

«Прислушивались к его мнению»: врач-невролог с 40-летним стажем погиб под колесами автобуса

ДТП произошло 19 ноября на улице Покрышкина

4 249
30 комментариев

Мужчине было 75 лет

Врач-невролог Регионального медико-диагностического центра Владимир Безызвестных погиб во вчерашнем ДТП на улице Покрышкина. О гибели мужчины написал в редакцию его сын Денис.

— Врач с более, чем 40-летним стажем. Ранее был депутатом Заксобрания Новосибирской области. Он очень любил свою работу, — сообщил мужчина.

Авария произошла вечером 19 ноября. По данным ГАИ, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса. Мужчина скончался на месте происшествия.

Информацию о гибели Владимира Безызвестных подтвердили и в РМДЦ. Как сообщили в клинике Владимир Безызвестных всегда целиком и полностью отдавал себя работе. В коллективе его уважали и прислушивались к его мнению. Владимир Безызвестных на момент гибели был действующим врачом-неврологом.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Безызвестных.

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Комментарии
31
275239151
46 минут
Ну как так-то? Зачем? На тот свет торопился?
эксбад
43 минуты
Вот ведь как.. Интеллигент, но почему -то вне ПП пошел? (Насчет "перебегал", как в статье было написано - это вряд ли - и возраст, и трость на фото указывают, что вряд ли) .Жаль человека, но, блин.. Я по осени чуть однажды на подобного не наехала - на светофоре на перекрестке загорается зеленый водителям, я - в ЛЕВОМ ряду первой. Начинаю движение ( благо, потихоньку) - и вдруг перед моей машиной , фактически почти под колесами , из ниоткуда, возникает мужчина, в возрасте, не пьяный.. отталкивается от моего бампера и шагает через дорогу.. Меня просто трясло еще минут 15.. Пассажир мой потом сказал, что этот мужик вывернул сзади из-за предыдущей машины в правом ряду и прошел справа вдоль моей машины и вывернул потом прямо перед носом( Вот о чем он думал?
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