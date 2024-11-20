«Прислушивались к его мнению»: врач-невролог с 40-летним стажем погиб под колесами автобуса

Мужчине было 75 лет Источник: ГАИ по Новосибирску, Владимир Безызвестных / Ок











Врач-невролог Регионального медико-диагностического центра Владимир Безызвестных погиб во вчерашнем ДТП на улице Покрышкина. О гибели мужчины написал в редакцию его сын Денис.

— Врач с более, чем 40-летним стажем. Ранее был депутатом Заксобрания Новосибирской области. Он очень любил свою работу, — сообщил мужчина.

Авария произошла вечером 19 ноября. По данным ГАИ, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса. Мужчина скончался на месте происшествия.

Информацию о гибели Владимира Безызвестных подтвердили и в РМДЦ. Как сообщили в клинике Владимир Безызвестных всегда целиком и полностью отдавал себя работе. В коллективе его уважали и прислушивались к его мнению. Владимир Безызвестных на момент гибели был действующим врачом-неврологом.