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Происшествия Перебегал в неположенном месте: новосибирец погиб под колесами автобуса на Покрышкина — фото с места аварии

Перебегал в неположенном месте: новосибирец погиб под колесами автобуса на Покрышкина — фото с места аварии

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16 комментариев

Обстоятельства аварии устанавливаются

В Новосибирске вечером 19 ноября пассажирский автобус насмерть сбил мужчину. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла на улице Покрышкина.

— 42-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, ехал по улице Покрышкина в сторону улицы Титова. Напротив Покрышкина, 4 водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

В результате аварии неизвестный мужчина 60–65 лет погиб на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Новосибирске двухлетний мальчик погиб во время ДТП на улице Петухова. Как сообщили в городской ГАИ, водитель Subaru Forester сел за руль пьяным.

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Комментарии
16
Гость
1 час
На этой улице пешеходы считают себя бессмертными.
Гость
1 час
Сам видел,шёл с работы.Глупая нелепая смерть.
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