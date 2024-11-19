Перебегал в неположенном месте: новосибирец погиб под колесами автобуса на Покрышкина — фото с места аварии

В Новосибирске вечером 19 ноября пассажирский автобус насмерть сбил мужчину. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла на улице Покрышкина.
— 42-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, ехал по улице Покрышкина в сторону улицы Титова. Напротив Покрышкина, 4 водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.
В результате аварии неизвестный мужчина 60–65 лет погиб на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Новосибирске двухлетний мальчик погиб во время ДТП на улице Петухова. Как сообщили в городской ГАИ, водитель Subaru Forester сел за руль пьяным.