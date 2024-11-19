Охрану пешеходной улицы Ленина в Новосибирске усилят во время новогодних праздников

Монтаж украшений на улице Ленина начали 10 ноября Источник: Арина Суворова / NGS.RU











В Новосибирске усилят охрану пешеходного участка улицы Ленина во время притока посетителей. Об этом рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова на аппаратном совещании 19 ноября.

Монтаж украшений на улице Ленина начали 10 ноября, работы планируют закончить до 1 декабря. Сейчас установлены арка и входная группа. В пешеходной зоне до 10 февраля работают сотрудники частной охранной службы.

— В период притока посетителей новогоднего пространства в новогоднюю ночь, каникулы и выходные будут предприниматься меры по усилению охраны.

Новогоднее пространство будет работать до 31 января.