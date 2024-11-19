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Город Новый год в Новосибирске Охрану пешеходной улицы Ленина в Новосибирске усилят во время новогодних праздников

Охрану пешеходной улицы Ленина в Новосибирске усилят во время новогодних праздников

Здесь ожидают большое скопление людей

721
9 комментариев

Монтаж украшений на улице Ленина начали 10 ноября

В Новосибирске усилят охрану пешеходного участка улицы Ленина во время притока посетителей. Об этом рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова на аппаратном совещании 19 ноября.

Монтаж украшений на улице Ленина начали 10 ноября, работы планируют закончить до 1 декабря. Сейчас установлены арка и входная группа. В пешеходной зоне до 10 февраля работают сотрудники частной охранной службы.

— В период притока посетителей новогоднего пространства в новогоднюю ночь, каникулы и выходные будут предприниматься меры по усилению охраны.

Новогоднее пространство будет работать до 31 января.

Новосибирцы уже начали готовиться к Новому году и закупаться подарками. НГС выяснить, как выбрать качественные сладости к празднику.

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Новый год Улица Ленина Охрана Новосибирск
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Комментарии
9
С левого берега
49 минут
Повесят цветные лампочки все, ходите гуляйте).
кулькулятр
32 минуты
Охрану Ленина, как в прежние времена, должна осуществлять дивизия им. Дзержинского: Будьте бдительны и вместе с назначенной властью беспощадно боритесь с волками и хищниками достояния мэра!
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