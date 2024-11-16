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Еда Как выбрать качественный сладкий подарок — объясняем в одной картинке

Как выбрать качественный сладкий подарок — объясняем в одной картинке

С начала года в Новосибирске проверили более 500 килограммов кондитерских изделий

594
9 комментариев

Сотрудники провели 56 рейдов

534 килограмма кондитерских изделий проверили сотрудники Роспотребнадзора с начала года в Новосибирске. Как отметили в управлении, сотрудники провели 56 рейдов, во время которых контрафактной продукции выявлено не было.

В Роспотребнадзоре отметили, что сладкие подарки на Новый Год лучше не приобретать у неизвестных продавцов, а покупать в магазинах и супермаркетах. В управлении рассказали, как распознать поддельный сладкий подарок.

Инструкция

Ранее новосибирский Роспотребнадзор проверил более 300 килограммов кофе. Как выбрать качественный продукт, читайте по ссылке.

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Комментарии
9
alippa
34 минуты
при изготовлении этих шоколадок и не менее шоколадных конфет ни один какао-боб не пострадал!)))
Гость
33 минуты
Личинки червей обнаружили в рыбных консервах, продававшихся в сетевых магазинах в Москве и Петербурге. Проверку проводила организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), сообщают «Известия». Купленные в супермаркетах образцы отправили на анализ в лабораторию. Специалисты выявили паразитов в консервах печени минтая по-приморски.
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