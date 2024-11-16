Как выбрать качественный сладкий подарок — объясняем в одной картинке

Сотрудники провели 56 рейдов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











534 килограмма кондитерских изделий проверили сотрудники Роспотребнадзора с начала года в Новосибирске. Как отметили в управлении, сотрудники провели 56 рейдов, во время которых контрафактной продукции выявлено не было.

В Роспотребнадзоре отметили, что сладкие подарки на Новый Год лучше не приобретать у неизвестных продавцов, а покупать в магазинах и супермаркетах. В управлении рассказали, как распознать поддельный сладкий подарок.

Инструкция Источник: Павел Пешков / NGS.RU









