Новосибирский театр оперы и балета окрасился в фиолетовый цвет — рассказываем почему

Акция «Мне не фиолетово» проходит каждый год Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











Вечером 17 ноября здание Новосибирского театра оперы и балета окрасился в яркий фиолетовый цвет. Как сообщили редакции НГС в пресс-службе НОВАТа, подсветку включили в рамках международной акции «Мне не фиолетово» для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей.

Уже 18 ноября на театре включат обычную подсветку Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











Фиолетовый — официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

Подсветка будет действовать один вечер. Новосибирский театр оперы и балета участвует в этой акции пятый год подряд. 17 ноября 2023 года на театре также включали фиолетовую подсветку.