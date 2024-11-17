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Город Новосибирский театр оперы и балета окрасился в фиолетовый цвет — рассказываем почему

Новосибирский театр оперы и балета окрасился в фиолетовый цвет — рассказываем почему

Театр участвует в международной акции

1 611
23 комментария

Акция «Мне не фиолетово» проходит каждый год

Вечером 17 ноября здание Новосибирского театра оперы и балета окрасился в яркий фиолетовый цвет. Как сообщили редакции НГС в пресс-службе НОВАТа, подсветку включили в рамках международной акции «Мне не фиолетово» для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей.

Уже 18 ноября на театре включат обычную подсветку

Фиолетовый — официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

Подсветка будет действовать один вечер. Новосибирский театр оперы и балета участвует в этой акции пятый год подряд. 17 ноября 2023 года на театре также включали фиолетовую подсветку.

Ранее подсветку сделали на соборе Александра Невского.

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Комментарии
23
Гость
39 минут
А я думал это потому что за бакс надо отдать ровненько 100.00 деревянных фантиков.
Директор Завода (Ржака)
4 минуты
Настолько нищий народ, что билетов за 35 тыщ нет.
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