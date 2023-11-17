Новосибирский театр оперы и балета окрасился в фиолетовый цвет — смотрим фото

17 ноября здание Новосибирского театра оперы и балета окрасилось в фиолетовый цвет. Неоновую подсветку НОВАТа заметила корреспондент НГС Елизавета Шаталова.
Как сообщили НГС в НОВАТе, фиолетовая подсветка театра будет действовать один вечер. Ее цвет связан с международной акцией для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей. 17 ноября 2022 года Новосибирский театр оперы и балета также окрасился в неоновый цвет.
В апреле этого года Новосибирский театр оперы и балета подсветили синим цветом в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.