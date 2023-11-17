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Новосибирский театр оперы и балета окрасился в фиолетовый цвет — смотрим фото

В здании включили неоновую подсветку

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Неоновая подсветка появилась 17 ноября

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17 ноября здание Новосибирского театра оперы и балета окрасилось в фиолетовый цвет. Неоновую подсветку НОВАТа заметила корреспондент НГС Елизавета Шаталова.

Фиолетовый — официальный цвет благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI)

Фиолетовый — официальный цвет благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI)

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Как сообщили НГС в НОВАТе, фиолетовая подсветка театра будет действовать один вечер. Ее цвет связан с международной акцией для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей. 17 ноября 2022 года Новосибирский театр оперы и балета также окрасился в неоновый цвет.

В апреле этого года Новосибирский театр оперы и балета подсветили синим цветом в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.

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