НОВАТ окрасился в синий цвет — что это означает

Новосибирская область — один из лидеров в России по созданию специальных образовательных условий для детей с аутизмом. В школах и детских садах, где открыты ресурсные классы и ресурсные группы, дети с аутизмом и дети без особенностей развития учатся жить вместе, соблюдать общие правила и не мешать друг другу. Ранее в День информирования об аутизме, мы рассказывали, что еще можно сделать для таких детей.

