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НОВАТ окрасился в синий цвет — что это означает

Синим также окрасился кинотеатр «Победа»

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Синюю подсветку включили на двух зданиях в центре города

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Вечером 2 апреля Новосибирский театр оперы и балета окрасился в синий цвет. Как сообщили НГС в Ассоциации помощи людям с РАС «Спектр», НОВАТ включил неоновую подсветку в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.

— К мероприятию также присоединился кинотеатр «Победа». После заката он также окрасился в синий цвет, — сообщила НГС член кондиционного совета ассоциации «Спектр» Светлана Гладкова.

Неоновую подсветку включили в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма

Неоновую подсветку включили в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма

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Также в рамках международной акции новосибирские блогеры, руководители ресторанов и спортсмены раскрасили в оттенки синего пазлы, из которых собрали огромного синего медведя.

— Синий медведь традиционно является символом распространения информации об аутизме в России. Среди гостей у нас был нападающий ХК «Сибирь», который подарил нам плюшевого снеговика. Также мероприятие посетили руководители разных благотворительных организаций, которые приняли участие в раскрашивании, — пояснила Светлана Гладкова.

Подобная акция проходит по всему миру

Подобная акция проходит по всему миру

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Новосибирская область — один из лидеров в России по созданию специальных образовательных условий для детей с аутизмом. В школах и детских садах, где открыты ресурсные классы и ресурсные группы, дети с аутизмом и дети без особенностей развития учатся жить вместе, соблюдать общие правила и не мешать друг другу. Ранее в День информирования об аутизме, мы рассказывали, что еще можно сделать для таких детей.

ПодсветкаНОВАТНовосибирск
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