«Пусть ваши дети учатся отдельно, а нашим не мешают в олимпиадах побеждать». Мама ребенка с аутизмом — о (не)принятии общества

Лично я на эти взгляды привыкла не обращать внимания. В конце концов, мы не делаем ничего предосудительного, никому не мешаем, а если вдруг мешаем, то я тем более буду занята — буду делать всё возможное, чтобы прекратить нежелательное поведение. Мы, родители детей с аутизмом, вообще постоянно делаем всё, чтобы наши дети не мешали обществу. Мы даже создали сообщество родителей детей с аутизмом, чтобы помогать нашим детям не мешать обществу еще эффективнее.



У нас в Новосибирске очень крутое сообщество родителей детей с аутизмом — тесное, дружное, активное. Мы перезнакомились на разных занятиях, потом начали вместе искать школы, которые будут готовы учить наших детей, открывать для них ресурсные классы, помогать следующим поколениям родителей делать то, что у нас уже получилось. Когда мы приезжаем на какое-нибудь общероссийское мероприятие, нас всегда видно — нас всегда больше всех, и мы громче всех смеемся. Ну потому что у нас накопилась такая куча смешных историй, что невозможно не смеяться же. Иногда чиновники от медицины или образования смотрят строго — мол, что тут за клуб веселых родителей. Ну а мы что — пусть смотрят строго, лишь бы не забывали помогать нам в инициативах, которые мы реализуем для своих (и других!) детей.

