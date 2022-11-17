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Главный театр Новосибирска окрасился в фиолетовый цвет — объясняем почему

Цвет подсветки поменялся в рамках международной акции

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17 ноября — Международный день недоношенных детей

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Вечером 17 ноября Новосибирский театр оперы и балета окрасился в фиолетовый цвет. Как сообщили в театре корреспонденту НГС, НОВАТ включил неоновую подсветку в рамках международной акции для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько снимков НОВАТа. Посмотрите, как выглядит главный театр Новосибирска в фиолетовом цвете.

Театр участвует в акции третий год подряд

Театр участвует в акции третий год подряд

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Новосибирский театр оперы и балета участвует в этой акции уже третий год подряд. Ранее фиолетовая подсветка включалась в НОВАТе 17 ноября до часу ночи.

Уже завтра театр будет освещаться в привычных цветах

Уже завтра театр будет освещаться в привычных цветах

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В Новосибирске установили декоративные ворота на улице Ленина, часть которой перекрыта для движения автомобилей на три месяца. Дорогу сделали пешеходной для проведения мероприятий по проекту «Новогодняя столица России».

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НОВАТТеатр оперы и балетаМеждународная акцияНедоношенные дети
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