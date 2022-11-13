На улице Ленина поставили декоративные ворота и положили доски, чтобы ходить через лужи
Пять фотографий с пешеходной зоны, которая превращается в большую лужу
На улице Ленина, часть которой перекрыта для движения автомобилей на три месяца, установили декоративные ворота. Проникнуться атмосферой праздника горожанам мешают только лужи от растаявшего снега.
Большая конструкция в форме арки установлена в самом начале улицы Ленина. Опоры и перекрытия оплетают гирлянды лампочек, которые должны светиться в темноте.
Проникнуться атмосферой праздника несколько мешает только тающий снег (убирать который никто не пытался), превращающийся в лужи. Чтобы упростить форсирование водных преград, здесь уже положили доски, по которым пешеходы переходят по очереди, пропуская подошедших к доскам раньше.
Установленные бетонные конструкции, на которые должен крепиться праздничный декор, пока просто лежат на проезжей части, превращаясь в маленькие тающие сугробы с железобетонным основанием. Чистить снег при наличии таких препятствий будет значительно сложнее.
После того, как улица Ленина была перекрыта для движения автотранспорта, часть водителей начала использовать эту зону, как большую парковку. Посмотрите, как они попадают на проезжую часть, огороженную бетонными блоками.