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На улице Ленина поставили декоративные ворота и положили доски, чтобы ходить через лужи

Пять фотографий с пешеходной зоны, которая превращается в большую лужу

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Теперь, чтобы перейти улицу, приходится ступать по доскам, положенным в луже

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На улице Ленина, часть которой перекрыта для движения автомобилей на три месяца, установили декоративные ворота. Проникнуться атмосферой праздника горожанам мешают только лужи от растаявшего снега.

Праздничные ворота на улице Ленина

Праздничные ворота на улице Ленина

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Большая конструкция в форме арки установлена в самом начале улицы Ленина. Опоры и перекрытия оплетают гирлянды лампочек, которые должны светиться в темноте.

Улица Ленина открыта для пешеходных прогулок

Улица Ленина открыта для пешеходных прогулок

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Проникнуться атмосферой праздника несколько мешает только тающий снег (убирать который никто не пытался), превращающийся в лужи. Чтобы упростить форсирование водных преград, здесь уже положили доски, по которым пешеходы переходят по очереди, пропуская подошедших к доскам раньше.

Неубранный вовремя снег непостижимым образом превращается в воду

Неубранный вовремя снег непостижимым образом превращается в воду

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Установленные бетонные конструкции, на которые должен крепиться праздничный декор, пока просто лежат на проезжей части, превращаясь в маленькие тающие сугробы с железобетонным основанием. Чистить снег при наличии таких препятствий будет значительно сложнее.

Новосибирцы форсируют пешеходную улицу Ленина

Новосибирцы форсируют пешеходную улицу Ленина

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После того, как улица Ленина была перекрыта для движения автотранспорта, часть водителей начала использовать эту зону, как большую парковку. Посмотрите, как они попадают на проезжую часть, огороженную бетонными блоками.

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Улица Ленина
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