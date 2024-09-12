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Город «Будет работать всю ночь»: в Новосибирске засиял собор Александра Невского — видео

«Будет работать всю ночь»: в Новосибирске засиял собор Александра Невского — видео

Новосибирский дизайнер восстановил освещение храма

2 736
23 комментария

Накануне подсветку испытали в тестовом режиме

У собора Александра Невского в Новосибирске появилась подсветка. Освещением храма занимался новосибирский дизайнер Сергей Янковский — он реализовал проект. По словам дизайнера, он занимался установкой подсветки храма в начале 2000-х годов, но с тех пор она перестала работать.

— Собор Александра Невского — это один из первых моих проектов. В данный момент мы сделали реконструкцию освещения, то есть фактически воссоздали тот проект, который мной был разработан, но уже с применением менее энергозатратного оборудования. Там стоят светодиодные светильники, а раньше были металлогалогенные лампы, из-за чего очень большое потребление энергии было, — отметил Сергей Янковский. — Проводка вся уже вышла из строя и, насколько я помню, более десяти лет проект вообще не работает.

Подсветка будет включаться автоматически после захода Солнца

Дизайнер заново сделал рабочую документацию и разработал проект.

— Всё это дело мы старались приурочить к дню рождения храма, который как раз сегодня, 12 сентября. Вчера запустили в тестовом режиме. Подсветка будет работать всю ночь — с 8 вечера до 7 утра. Там географический таймер стоит, то есть по заходу включается, а по восходу выключается, — добавил Сергей Янковский.

Это не единственный проект дизайнера. Архитектор по свету работал над освещением НОВАТа, мэрии Новосибирска, администрации Кировского района, кинотеатра «Победа», Вознесенского кафедрального собора.

Ранее НГС обозревал храмы Новосибирска — все они есть в нашей подборке. А как 12 сентября 2021 году собор Александра Невского отмечал 800-летие, можно посмотреть в этом материале.

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Комментарии
23
ральф
12 сентября 2024, 15:58
Я уж подумал, что благодатный огонь сошёл, а это опять бюджетные деньги прожигают...
266165185
12 сентября 2024, 17:19
А я всегда думал,что в церквях,в храмах,должны гореть лампадки и свечи- как же церковные каноны??? Или сейчас другие времена,что даже "божьи люди" не прочь воспользоваться новыми технологиями.Или все таки бизнес для знакомого? Боженька не ослепнет?
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