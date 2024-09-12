«Будет работать всю ночь»: в Новосибирске засиял собор Александра Невского — видео

Накануне подсветку испытали в тестовом режиме Источник: Сергей Янковский











У собора Александра Невского в Новосибирске появилась подсветка. Освещением храма занимался новосибирский дизайнер Сергей Янковский — он реализовал проект. По словам дизайнера, он занимался установкой подсветки храма в начале 2000-х годов, но с тех пор она перестала работать.

— Собор Александра Невского — это один из первых моих проектов. В данный момент мы сделали реконструкцию освещения, то есть фактически воссоздали тот проект, который мной был разработан, но уже с применением менее энергозатратного оборудования. Там стоят светодиодные светильники, а раньше были металлогалогенные лампы, из-за чего очень большое потребление энергии было, — отметил Сергей Янковский. — Проводка вся уже вышла из строя и, насколько я помню, более десяти лет проект вообще не работает.

Подсветка будет включаться автоматически после захода Солнца Источник: Сергей Янковский

Дизайнер заново сделал рабочую документацию и разработал проект.

— Всё это дело мы старались приурочить к дню рождения храма, который как раз сегодня, 12 сентября. Вчера запустили в тестовом режиме. Подсветка будет работать всю ночь — с 8 вечера до 7 утра. Там географический таймер стоит, то есть по заходу включается, а по восходу выключается, — добавил Сергей Янковский.

Это не единственный проект дизайнера. Архитектор по свету работал над освещением НОВАТа, мэрии Новосибирска, администрации Кировского района, кинотеатра «Победа», Вознесенского кафедрального собора.