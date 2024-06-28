Готика в частном секторе: 10 необычных (и неожиданных!) храмов Новосибирска и окрестностей

Здание новосибирской христианской пресвитерианской церкви в Дзержинском районе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Культовые сооружения — обязательный участник списка достопримечательностей любого города. А Россия, как известно, — не только многонациональная, но и многоконфессиональная страна. Но если храмы Русской православной церкви и мечети ни у кого не вызывают вопросов (в стране живет много и православных, и мусульман), то некоторые сооружения, в описании которых может быть указано «церковь» или «храм», у непосвященных могут вызывать вопросы и интерес. Обозреватель НГС собрал десять самых примечательных внешне и внутренне культовых сооружений Новосибирска и окрестностей.

Сурб Аствацацин

Храм армянской церкви ночью — выглядит впечатляюще и привлекает внимание Источник: alex karpov / 2ГИС











Собор Святой Армянской апостольской церкви на Мочищенском шоссе. Такое же название носит церковь XI века в Татиевском монастыре в Армении.

В Новосибирске построили величественное сооружение в характерном для армянской архитектуры стиле с красивой подсветкой, которая делает его особенно эффектным вечером. Армения, кстати, была первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии — еще в IV веке, то есть за 600 лет до того, как христианство пришло на Русь.



Отзывов в 2ГИС у собора немного, они почти все немногословны и позитивны. Только некий Павел Глибчак решил поделиться своей трактовкой религиозной истории: «Господь создал Единственную Апостольскую Православную Церковь и она стоит 2000 лет». Получается, что православная церковь даже опередила распятие Христа.

Бейт Менахем

Синагога на улице Каменской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Синагога на углу Каменской и Щетинкина меньше всего похожа на культовое сооружение. По крайней мере для человека, который не особенно разбирается в иудаизме и принятых там архитектурных формах. В здании также работает израильский культурный центр, а в свое время сюда можно было зайти и в ресторан.



Отзывы в 2ГИС об этом объекте, пожалуй, самые содержательные и разноплановые. Есть довольно подробный рассказ о том, как посетитель смог прорваться через охрану, чтобы посмотреть зал для молитв (и был впечатлен увиденным), есть слова сочувствия по поводу недавней террористической атаки на Израиль. Хвалят также местный хумус, который можно купить в магазинчике при синагоге.

Буддистский дацан

Здание дацана эффектней выглядит зимой Источник: 2ГИС











Буддистский дацан на улице Зеленая Горка в Советском районе (ближайший широко известный ориентир — микрорайон Нижняя Ельцовка) представляет собой, по сути, просто одноэтажную избу с украшенным в соответствии с буддистским традициями большим крыльцом. Дацан известен также тем, что здесь в соседней юрте можно попробовать блюда бурятской кухни в максимально аутентичной обстановке.

Наличие в комплексе гастрономической составляющей сразу сказалось на количестве отзывов — их тут больше сотни. В основном они восторженные или хотя бы благожелательные. Но есть и те, кому и буузы не нравятся, и чашки не мытые, и вообще встретили недостаточно благожелательно. Сразу видно, что жалующиеся — не буддисты.

Новосибирская христианская пресвитерианская церковь

Здание Новосибирской пресвитерианской церкви на улице Репина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кирпичное здание в неоготическом стиле в частном секторе Дзержинского района при не особенно внимательном взгляде на ходу можно принять просто за необычный особняк. Само пресвитерианство — это разновидность протестантизма, движения в христианстве, которое зародилось в Шотландии как ответвление от доминировавшей в Западной Европе католической церкви. Оно отличается более демократичной и распределённой формой управления. В этой церкви нет единого главы (как папа римский у католиков), а руководят ею коллегиальные органы.

В 2ГИС у этого объекта всего три отзыва. В одном пользователь жалуется на то, что церковь открыта только в воскресенье, а чтобы попасть внутрь в другой день, нужно звонить в электронный звонок. «Неприветливо, в общем», — заключает пользователь.

Второй отзыв — извинения человека, имеющего отношение к церкви, а третий — вопрос, что вообще это за сооружение. Удивительно, что в 2023 году не все знают о том, что на многие вопросы можно получить ответ в глобальной сети Интернет.

Церковь Святой Троицы

Здание церкви Святой Троицы Источник: yandex.ru/maps











Здание на Окружной улице в Калининском районе — это Церковь Святой Троицы евангельских христиан-баптистов. Движение баптистов возникло на территории Российской империи еще в середине XIX века и существовало даже в советский период, когда религиозная деятельность не поощрялась. В отличие от православных христиан и католиков, баптисты не почитают икон, считая единственным источником христианского учения канонические книги Ветхого и Нового Заветов.

В 2ГИС у этого объекта четыре отзыва. В одном прихожанин благодарит церковь за то, что уверовал, в другом просто хорошо отзываются о других прихожанах. Но есть и претензия, высказанная, впрочем, не церкви, а не названному адепту — других способов воздействия на него, видимо, не нашлось.

Церковь Евангельских христиан-баптистов

Церковь христиан-баптистов на Каменской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Еще одна церковь христиан-баптистов расположена в центре города, на улице Каменской. Построена она таким образом, что сразу понять, что за сооружение перед вами, может быть непросто. Даже небольшой крест на торце здания летом перекрывает разросшееся дерево. Видно, что люди не пытаются лишний раз привлекать к себе внимание.

У церкви 16 отзывов, практически все они положительные. Люди благодарят за обретенных сподвижников, чудесную проповедь и даже наличие аж четырех туалетов. Единственный негативный отзыв от уже известного пользователя Павла Глибчака, который пишет про «двухтысячелетнюю православную церковь».

Приход непорочного зачатия Девы Марии



Здание прихода во 2-м переулке Мира Источник: Дария / 2ГИС











Приход расположен во 2-м переулке Мира, в том месте, где организованная застройка Расточки переходит в частный сектор. Приход имеет отношение к Римской католической церкви, но именно это место известно благотворительной деятельностью, которая распространяется на любых нуждающихся (вне зависимости от религиозной принадлежности).



В отзывах благодарности за то, что приход занимается образованием детей и помогает нуждающимся. «Никогда не отказывается от игрушек для детей, всегда привозим, и руководство рады», — пишет Евгений Буйнов.

Церковь «Назарет»

Здание бывшего кинотеатра, которое сейчас занимает церковь «Назарет» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Внешне это здание не особо выделяется на фоне панельных девятиэтажек, которыми застроен этот район. Что не удивительно: изначально в этом здании располагался кинотеатр. Сейчас в 2ГИС по этому адресу вообще не указаны никакие организации, и только из отзывов и комментариев можно понять, что здание занимает церковь «Назарет». Внутри, кстати, изменилось немногое — только цитаты из Ленина и портреты советских актеров заменили на цитаты из Библии.



В отзывах 2ГИС только хорошее. Сам буклет напечатан, кстати, церковью в Новокузнецке.

Новосибирская христианская церковь

Табличка на дверях Христианской церкви Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самое неожиданное культовое место. По сути, это просто дверь на лестнице, ведущей на верхний уровень ЖК «Радужный каскад». Значки на дверях не должны вас ввести в заблуждение. Нет, это не «музыка, коктейли и бассейн», а религиозные песнопения, причащение и крещение.

У церкви есть собственный (довольно неплохо сделанный) сайт с записями проповедей и мероприятий, а также большим количеством самой разной информации по религиозной тематике. Но никаких данных о связи с крупными конфессиями или церквями обнаружить не удалось. Как будто Новосибирская христианская церковь существует сама по себе.

2ГИС у нее при этом уже 75 отзывов, а средняя оценка — 3,2 балла из 5 возможных. Есть восторженные благодарности адептов, но есть и жалобы на то, что прихожане «горланят там как больные», а пасторы «занимаются инфоцыганством». Сразу видно, что жизнь здесь кипит.

«Словянский древлянский храм православия совесть разум и любовь к природе» (да, именно так)

«Словянский древлянский храм» в поселке Мирный Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Это сооружение увидеть случайно довольно сложно — оно находится на краю поселка Мирный Тогучинского района. Но само название стоит того, чтобы хотя бы сделать крюк. По всей видимости, это даже не храм какой-то известной религии, а просто частные владения, которым придана такая вот оригинальная форма. Тем не менее объект есть в 2ГИС (именно в таком написании), и у него даже есть пара отзывов.

В одном интересуются по поводу венчания, в другом Алексей Лабатюк разоблачает создателей: «Не православная церковь. Это неоязыческое капище». Может быть, и так, но много ли маленьких деревень могут похвастаться такой достопримечательностью.



Еще одно необычное сооружение (точнее, целый комплекс) можно обнаружить в районе поселка Ложок, что неподалеку от Академгородка. Это деревянная Спасская церковь, которую перевезли сюда из покинутого заполярного городка Зашиверск. Церковь находится на территории историко-архитектурного музея под открытым небом, и посетить его можно только в составе экскурсии.