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Город В Новосибирске снесли здание ФМШ в Академгородке — видео

В Новосибирске снесли здание ФМШ в Академгородке — видео

В будущем на этом месте построят новое общежитие

279
5 комментариев

Общая площадь нового здания будет около 15 тысяч квадратных метров

В Академгородке продолжают разбирать старое здание СУНЦ НГУ (бывшая ФМШ). Снос объекта очевидцы сняли на видео. Кадры опубликовали в «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте».

На видео экскаватор сносит стены между первым и вторым этажами. В какой-то момент конструкция не выдерживает и обваливается на землю. После падения кирпичей вокруг здания образовалось облако пыли.

В будущем на этом месте возведут новое общежитие для школьников центра. Его строительство по плану входит во второй этап первой очереди строительства кампуса мирового уровня.

Общежитие построят за счет средств благотворителя при поддержке фонда развития социальных проектов «Перспектива». Здание будет соединяться с досуговым центром подземными переходами. Проект здания разработан в едином архитектурном стиле кампуса НГУ — фасадные решения из бетонной плитки повторят облик новых зданий студенческих общежитий.

Общая площадь нового общежития для учеников СУНЦ НГУ будет около 15 тысяч квадратных метров. На шести этажах расположатся 2- и 3-местные комнаты. Поселиться там смогут 562 школьника. Также появятся общие досуговые комнаты, медицинский блог, рекреационные зоны и прачечные самообслуживания.

В четырех общежитиях Новосибирского государственного университета проведут капитальный ремонт. До этого ректор вуза Михаил Федорук в разговоре с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что мест для студентов не хватает.

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Комментарии
5
Немного падший
4 минуты
Надеюсь, это только начало сноса всего академа. Моему городу нужно больше жизненного пространства и эта маленькая "раковая опухоль" мешает ему развиваться.
Ходжа Насреддин
2 минуты
Бриллиант Академгородка снесли! Вот до чего Путин страну довел! Это же было уникальное здание! Типичное пту советского времени, коих еще тысячи остались, но это же не важно!
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