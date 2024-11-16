В Новосибирске снесли здание ФМШ в Академгородке — видео

Общая площадь нового здания будет около 15 тысяч квадратных метров Источник: «Сообщество Академгородка»











В Академгородке продолжают разбирать старое здание СУНЦ НГУ (бывшая ФМШ). Снос объекта очевидцы сняли на видео. Кадры опубликовали в «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте».

На видео экскаватор сносит стены между первым и вторым этажами. В какой-то момент конструкция не выдерживает и обваливается на землю. После падения кирпичей вокруг здания образовалось облако пыли.

В будущем на этом месте возведут новое общежитие для школьников центра. Его строительство по плану входит во второй этап первой очереди строительства кампуса мирового уровня.

Источник: «Сообщество Академгородка»

Общежитие построят за счет средств благотворителя при поддержке фонда развития социальных проектов «Перспектива». Здание будет соединяться с досуговым центром подземными переходами. Проект здания разработан в едином архитектурном стиле кампуса НГУ — фасадные решения из бетонной плитки повторят облик новых зданий студенческих общежитий.

Общая площадь нового общежития для учеников СУНЦ НГУ будет около 15 тысяч квадратных метров. На шести этажах расположатся 2- и 3-местные комнаты. Поселиться там смогут 562 школьника. Также появятся общие досуговые комнаты, медицинский блог, рекреационные зоны и прачечные самообслуживания.