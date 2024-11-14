НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

облачно, без осадков

ощущается как -17

4 м/c,

ю-з.

 754мм 64%
Подробнее
9 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29

СРОЧНО

Читатели НГС ответили Ротенбергу на признание в любви Новосибирску

Кто строит новую Россию
Как посёлок пережил побег солдат
Врачи для 30-летних
Всё об обвиняемой в убийстве
Зажечь на корпоративе — советы
Ночлежка в соцжилье
Лучший по пицце в стране
Новости в Telegram
Город «Подхода нет, тротуар разрушен»: сибирячка заявила о проблемах у здания на Инской в Новосибирске

«Подхода нет, тротуар разрушен»: сибирячка заявила о проблемах у здания на Инской в Новосибирске

Средства на ремонт могут выделить из федерального бюджета

553
14 комментариев

Здание выглядит обветшалым

Жительница Новосибирска Юлия С. заявила о проблемах с благоустройством у здания на улице Инской, 122. Там горожане получают справки об отсутствии судимости. Пока неизвестно, будут ли в ближайшее время ремонтировать объект.

— Подхода к зданию нет, тротуар разрушен, приходится идти по проезжей части улицы Добролюбова из-за грязи и луж на месте бывшего тротуара. В 11 утра отключено электричество, аварийного освещения на входе, где получают справки о несудимости, нет. Абсолютная темнота, оступилась! — рассказала она.

Юлии также не понравилось то, в каком состоянии находится само здание.

Муниципальных объектов по этому адресу не зарегистрировано. Вид разрешенного использования участка — «Обеспечение внутреннего правопорядка». В мэрии Новосибирска НГС объяснили, что объект передан в бессрочное пользование Центру хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД Российской Федерации по Новосибирской области.

В ответе на запрос НГС в ГУ МВД России по региону рассказали, что у здания есть еще один владелец — это Социальный фонд России.

— В соответствии с законодательством ремонт здания может быть осуществлён по решению собственников и при выделении финансирования из федерального бюджета, — ответили НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

НГС направил запрос в новосибирское отделение Социального фонда России, чтобы получить комментарий по ситуации.

Ранее НГС писал, что здание рядом с правительством Новосибирской области, в котором расположена Служба 112, отремонтируют за 119 миллионов рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Здание Жалоба Ремонт Тротуар
Лайк
LIKE100
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Директор Завода (Ржака)
36 минут
Это ещё ерунда. В Лондоне и Париже ещё хуже. Так что радуйтесь, что хоть такое здание есть.
ПРО
31 минута
пусть вРотенберг там наслаждается Новосибирском!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Никита,31

Мария,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление