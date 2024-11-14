«Подхода нет, тротуар разрушен»: сибирячка заявила о проблемах у здания на Инской в Новосибирске

Здание выглядит обветшалым Источник: читатель НГС











Жительница Новосибирска Юлия С. заявила о проблемах с благоустройством у здания на улице Инской, 122. Там горожане получают справки об отсутствии судимости. Пока неизвестно, будут ли в ближайшее время ремонтировать объект.

— Подхода к зданию нет, тротуар разрушен, приходится идти по проезжей части улицы Добролюбова из-за грязи и луж на месте бывшего тротуара. В 11 утра отключено электричество, аварийного освещения на входе, где получают справки о несудимости, нет. Абсолютная темнота, оступилась! — рассказала она.

Юлии также не понравилось то, в каком состоянии находится само здание.

Муниципальных объектов по этому адресу не зарегистрировано. Вид разрешенного использования участка — «Обеспечение внутреннего правопорядка». В мэрии Новосибирска НГС объяснили, что объект передан в бессрочное пользование Центру хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД Российской Федерации по Новосибирской области.

В ответе на запрос НГС в ГУ МВД России по региону рассказали, что у здания есть еще один владелец — это Социальный фонд России.

— В соответствии с законодательством ремонт здания может быть осуществлён по решению собственников и при выделении финансирования из федерального бюджета, — ответили НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

НГС направил запрос в новосибирское отделение Социального фонда России, чтобы получить комментарий по ситуации.