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Город Здание рядом с правительством Новосибирской области отремонтируют за 119 миллионов — что там находится

Здание рядом с правительством Новосибирской области отремонтируют за 119 миллионов — что там находится

Работы планируют завершить до конца следующего года

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7 комментариев

Здание расположено по соседству с филармонией и правительством

В Новосибирске проведут капитальный ремонт в здании на Свердлова, 14, где расположена «Служба 112». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Предполагаемые подрядчики уже подали заявки, сейчас идёт работа комиссии.

Заказчик — ГКУ НСО «Служба 112». Из бюджета региона на ремонтные работы выделили больше 110 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт планируют в ноябре 2025 года, сказано в технической документации.

Список работ включает в себя 103 этапа. Среди них демонтажные и монтажные работы пола, окон, кровли и многого другого. Также предполагается, что подрядчик установит навесную фасадную систему из керамогранита, займётся системой отопления, электропроводкой. Последний этап капитального ремонта здания — пусконаладочные работы пожарной сигнализации.

По данным Rusprofile, ГКУ НСО «Служба 112» существует с 2013 года. С 2014 года организацией руководит Дмитрий Леонов. Госучреждение выступало заказчиком в 293 госконтрактах на сумму свыше 254 миллионов рублей.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске отремонтируют остановку у метро «Спортивная» — вандалы трижды громили стеклянный павильон.

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Новосибирск Ремонт Правительство Служба 112
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Комментарии
7
Drakonn
37 минут
школу, в которой я учился, за 70 лет ремонтировали 2 раза... а эти "своё" ремитируют постоянно... чем они там таким занимаются, что приходится всё время ремонтировать ... (может им смирительные рубашки раздать, чтобы не буянили?)
Гость
35 минут
А на ремонт 100-квартирного дома денег в регионе нет.
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