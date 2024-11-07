Здание рядом с правительством Новосибирской области отремонтируют за 119 миллионов — что там находится

Здание расположено по соседству с филармонией и правительством Источник: Иван Г / 2GIS











В Новосибирске проведут капитальный ремонт в здании на Свердлова, 14, где расположена «Служба 112». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Предполагаемые подрядчики уже подали заявки, сейчас идёт работа комиссии.

Заказчик — ГКУ НСО «Служба 112». Из бюджета региона на ремонтные работы выделили больше 110 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт планируют в ноябре 2025 года, сказано в технической документации.

Список работ включает в себя 103 этапа. Среди них демонтажные и монтажные работы пола, окон, кровли и многого другого. Также предполагается, что подрядчик установит навесную фасадную систему из керамогранита, займётся системой отопления, электропроводкой. Последний этап капитального ремонта здания — пусконаладочные работы пожарной сигнализации.

По данным Rusprofile, ГКУ НСО «Служба 112» существует с 2013 года. С 2014 года организацией руководит Дмитрий Леонов. Госучреждение выступало заказчиком в 293 госконтрактах на сумму свыше 254 миллионов рублей.