В мэрии объяснили, из-за чего возник провал в тротуаре на Советской, — недавно в яму угодил прохожий

Мужчина, угодивший в яму, чудом не пострадал Источник: мэрия Новосибирска











В центре Новосибирска огородили провал у канализационного люка на Советской, 46/2. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в администрации, в ближайшее время провал полностью заделают. Пока же на участке выставили знаки о ремонтных работах.

— Разрушение примыкающего к люку смотрового колодца произошло, вероятно, из-за износа конструктивных элементов. По информации представителя МБУ «ГЦОДД», на балансе которого находится люк, в ближайшее время там будет выполнен ремонт, — пояснили в мэрии.

Об опасном провале редакции НГС сообщила читательница Анастасия. По словам сибирячки, в яму угодил пожилой мужчина. Как отметила женщина, прохожий чудом не пострадал.