Висит на краю: микроавтобус провалился в асфальт в центре Новосибирска

В центре Новосибирска микроавтобус провалился в асфальт. Информацией о происшествии появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Как говорится в паблике, инцидент произошел на Красном проспекте, 82. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Судя по кадрам, автомобиль левыми колесами провалился в яму. Автомобиль буквально висит на краю. На фото видно, что территорию огородили сигнальной лентой.
Рядом с автомобилем стоят несколько человек. Из-за чего произошел провал и как микроавтобус оказал на тротуаре, пока неизвестно.
Отметим, что в конце лета бетономешалка провалилась в асфальт. Инцидент произошел также на Красном проспекте.