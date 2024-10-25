НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

5 м/c,

ю-з.

 746мм 91%
Подробнее
8 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51

СРОЧНО

Микроавтобус провалился в асфальт в центре Новосибирска

Без домов с долгами
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Антибиотики нас не спасут
Как давать карманные деньги
Новости в Telegram
Происшествия Висит на краю: микроавтобус провалился в асфальт в центре Новосибирска

Висит на краю: микроавтобус провалился в асфальт в центре Новосибирска

Инцидент произошел на Красном проспекте, 82

1 705
12 комментариев

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно

В центре Новосибирска микроавтобус провалился в асфальт. Информацией о происшествии появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как говорится в паблике, инцидент произошел на Красном проспекте, 82. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Судя по кадрам, автомобиль левыми колесами провалился в яму. Автомобиль буквально висит на краю. На фото видно, что территорию огородили сигнальной лентой.

Рядом с автомобилем стоят несколько человек. Из-за чего произошел провал и как микроавтобус оказал на тротуаре, пока неизвестно.

Отметим, что в конце лета бетономешалка провалилась в асфальт. Инцидент произошел также на Красном проспекте.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Провалился автомобиль Провалился асфальт Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
С левого берега
27 минут
На тротуарах парковаться опасно).
llehni
13 минут
пусть вот в яме и остается
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Рекомендуем
Знакомства

Роман,46

Андрей,36

Владимир,40

Такая уж она была,43

Anton,43

Марина,45

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление