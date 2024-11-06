«Ушел одной ногой под землю»: в центре Новосибирска провалился асфальт на тротуаре — фото ямы

В яму чуть не провалился мужчина Источник: читательница Анастасия











В центре Новосибирска провалился асфальт у канализационного люка на Советской, 46/2. Об этом НГС сообщила читательница Анастасия.

По словам сибирячки, сегодня днем в яму угодил пожилой мужчина. Как отметила женщина, прохожий чудом не пострадал.

— Я с ребенком шла по Советской со стороны площади Ленина. В паре метров перед нами шел пожилой мужчина и провалился, ушел под землю одной ногой. Вроде как не пострадал, так как быстро поднялся и ушел. Если человек пройдет туда ночью в темноте, то он рухнет в эту яму вместе с асфальтом, — рассказала Анастасия.

По словам девушки, рядом с этим провалом ходит много людей, но при этом яму никак не огородили.

Редакция НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.