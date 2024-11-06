Поддоны и разобранный тротуар: когда закончат ремонт у филармонии в центре Новосибирска — ответ мэрии

Ремонт будет продолжаться еще несколько недель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ремонт тротуара напротив филармонии на Красном проспекте, 32 по контракту должны завершить 15 декабря. Как уточнили в мэрии Новосибирска, подрядная организация хочет завершить работы досрочно.

Ремонт ООО «Перлит строй» начала в октябре этого года. Подрядчик должен поменять тротуарную плитку на новую и заменить бортовые камни. Гарантийный срок на тротуар — 4 года.

ООО «Перлит строй» существует с 2007 года. Генеральный директор и учредитель компании Коля Кулиджанян. На конец 2023 года выручка компании составила 407 миллионов, а чистая прибыль — 17,4 миллиона. За всё время существования компания заключила госконтрактов на 6,6 миллиарда рублей.

Как написали в пресс-службе администрации, сейчас известна предварительная стоимость работ. Это 7,1 миллиона рублей.