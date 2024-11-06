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Город Поддоны и разобранный тротуар: когда закончат ремонт у филармонии в центре Новосибирска — ответ мэрии

Поддоны и разобранный тротуар: когда закончат ремонт у филармонии в центре Новосибирска — ответ мэрии

Ремонт в Новосибирске у филармонии обойдется городу в 7,1 миллиона рублей

651
9 комментариев

Ремонт будет продолжаться еще несколько недель

Ремонт тротуара напротив филармонии на Красном проспекте, 32 по контракту должны завершить 15 декабря. Как уточнили в мэрии Новосибирска, подрядная организация хочет завершить работы досрочно.

Ремонт ООО «Перлит строй» начала в октябре этого года. Подрядчик должен поменять тротуарную плитку на новую и заменить бортовые камни. Гарантийный срок на тротуар — 4 года.

ООО «Перлит строй» существует с 2007 года. Генеральный директор и учредитель компании Коля Кулиджанян. На конец 2023 года выручка компании составила 407 миллионов, а чистая прибыль — 17,4 миллиона. За всё время существования компания заключила госконтрактов на 6,6 миллиарда рублей.

Как написали в пресс-службе администрации, сейчас известна предварительная стоимость работ. Это 7,1 миллиона рублей.

Работы напротив филармонии начались в октябре. Утром жители обнаружили, что остановку перенесли, а вместо тротуара были поддоны. На прошлой неделе жители заметили на месте стройки новую остановку.

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Новосибирск Тротуар Мэрия Ремонт
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Комментарии
9
282564521
22 минуты
Ааа. Терешкова глава филармонии, возле филармонии теперь меняют плитку. Всё! Пазл сложился. Ну тогда это до декабря не кончится, все же понимают?
АнтонПавловичЧехов
9 минут
Анна знает толк в плитке
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