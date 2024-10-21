Остановку перенесли и положили поддоны: в центре Новосибирска разобрали тротуар — фото с места

В Новосибирске возле здания филармонии начали ремонт тротуара. Плитку сняли и сейчас там стоит техника и ходят рабочие. Жителям города не понравилось, как организовали остановку общественного транспорта.
— Это остановка, по мнению чиновников. Я сначала не понял, почему толпа стоит. Это в нарушении всех норм, — поделился мнением местный житель.
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посмотрел, что происходит на месте ремонта. Там установили поддоны на газоне, чтобы жители могли ходить.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города, чтобы узнать больше про ремонт.
В середине октября в Новосибирске отремонтировали дорогу после прорыва трубопровода. Однако местные жители оказались недовольны качеством нового асфальта.