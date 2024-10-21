Остановку перенесли и положили поддоны: в центре Новосибирска разобрали тротуар — фото с места

На тротуаре работает спецтехника Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске возле здания филармонии начали ремонт тротуара. Плитку сняли и сейчас там стоит техника и ходят рабочие. Жителям города не понравилось, как организовали остановку общественного транспорта.

— Это остановка, по мнению чиновников. Я сначала не понял, почему толпа стоит. Это в нарушении всех норм, — поделился мнением местный житель.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посмотрел, что происходит на месте ремонта. Там установили поддоны на газоне, чтобы жители могли ходить.

Вокруг ремонта положили поддоны Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирец снял, как выглядит остановка Источник: читатель НГС

О ремонте в НГС сообщили сегодня, 21 октября, утром Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Общественный транспорт высаживает у здания мэрии Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители игнорируют поддоны Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На участке сняли плитку Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города, чтобы узнать больше про ремонт.