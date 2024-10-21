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Город Остановку перенесли и положили поддоны: в центре Новосибирска разобрали тротуар — фото с места

Остановку перенесли и положили поддоны: в центре Новосибирска разобрали тротуар — фото с места

Плитку напротив филармонии сняли

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44 комментария

На тротуаре работает спецтехника

В Новосибирске возле здания филармонии начали ремонт тротуара. Плитку сняли и сейчас там стоит техника и ходят рабочие. Жителям города не понравилось, как организовали остановку общественного транспорта.

— Это остановка, по мнению чиновников. Я сначала не понял, почему толпа стоит. Это в нарушении всех норм, — поделился мнением местный житель.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посмотрел, что происходит на месте ремонта. Там установили поддоны на газоне, чтобы жители могли ходить.

Вокруг ремонта положили поддоны

Новосибирец снял, как выглядит остановка

О ремонте в НГС сообщили сегодня, 21 октября, утром

Общественный транспорт высаживает у здания мэрии

Жители игнорируют поддоны

На участке сняли плитку

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города, чтобы узнать больше про ремонт.

В середине октября в Новосибирске отремонтировали дорогу после прорыва трубопровода. Однако местные жители оказались недовольны качеством нового асфальта.

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Новосибирск Мэрия Ремонт Тротуар
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Комментарии
44
Рожденная в Новосибирске
2 часа
Вообще-то, здание консерватории находится в совершенно другом месте. Надо бы знать город....
эксбад
2 часа
Вообще с остановками в новосибирске в последние годы что-то странное происходит - убрали много остановочных павильонов, и взамен ничего не ставят - как пример - остановка на Доме Одежды - летом просто убрали все подчистую ( там было 2 киоска - не работающих, объединенных между собой крышей и скамейкой внутри и 2-мя скамейками снаружи. Убрали все подчистую. Теперь ни от дождя, ни от ветра не спрятаться. А там, на минуточку, довольно много народа всегда.. Может быть, если нечем заменить, то и не трогать ? И по городу это ведь не единственный случай!
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