Что происходит сбоку от мэрии Новосибирска: пешеходы вторую неделю вынуждены прыгать по газону — фото с места

В пятницу, 1 ноября, на остановке «Дом Ленина» со стороны филармонии читатели НГС заметили новый остановочный павильон рядом с разобранным тротуаром. Что еще происходит на стройплощадке в центре города сбоку от городской администрации — в фоторепортаже Александра Ощепкова.
Кроме того, дорожники асфальтируют полосу непосредственно перед остановкой.
Теперь по дороге стройку не обойти, придется прыгать по газону перед зданием филармонии. Паллеты там уложены неровно, некоторые и вовсе сломаны — пешеходам неудобно.
Редакция НГС 21 октября направила запрос в мэрию города, чтобы узнать больше про эту реконструкцию. Ответ в пресс-службе пообещали предоставить с отсрочкой — до 8 ноября.
Как выглядело место ремонта в начале прошлой недели, можно посмотреть в этом материале.