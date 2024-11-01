Что происходит сбоку от мэрии Новосибирска: пешеходы вторую неделю вынуждены прыгать по газону — фото с места

Кроме неудобного подъема пешеходов ждут разбросанные по газону паллеты Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











В пятницу, 1 ноября, на остановке «Дом Ленина» со стороны филармонии читатели НГС заметили новый остановочный павильон рядом с разобранным тротуаром. Что еще происходит на стройплощадке в центре города сбоку от городской администрации — в фоторепортаже Александра Ощепкова.

До завершения работ еще далеко Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Кроме того, дорожники асфальтируют полосу непосредственно перед остановкой.

Раньше по крайней полосе пешеходы обходили реконструируемый объект Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Теперь по дороге стройку не обойти, придется прыгать по газону перед зданием филармонии. Паллеты там уложены неровно, некоторые и вовсе сломаны — пешеходам неудобно.

Сегодня сухая и солнечная погода, а какая грязь там будет в дождь! Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Провод проброшен прямо через газон, по которому ходят люди Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Рабочие продолжают укладывать плитку Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Так организован обход со стороны выхода из перехода под часовней Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Паллеты уложены криво Источник: Александр Ощепков/ / NGS.RU











Редакция НГС 21 октября направила запрос в мэрию города, чтобы узнать больше про эту реконструкцию. Ответ в пресс-службе пообещали предоставить с отсрочкой — до 8 ноября.