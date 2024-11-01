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Город Что происходит сбоку от мэрии Новосибирска: пешеходы вторую неделю вынуждены прыгать по газону — фото с места

Что происходит сбоку от мэрии Новосибирска: пешеходы вторую неделю вынуждены прыгать по газону — фото с места

В Новосибирске вторую неделю ремонтируют тротуар возле мэрии

1 057
19 комментариев

Кроме неудобного подъема пешеходов ждут разбросанные по газону паллеты

В пятницу, 1 ноября, на остановке «Дом Ленина» со стороны филармонии читатели НГС заметили новый остановочный павильон рядом с разобранным тротуаром. Что еще происходит на стройплощадке в центре города сбоку от городской администрации — в фоторепортаже Александра Ощепкова.

До завершения работ еще далеко

Кроме того, дорожники асфальтируют полосу непосредственно перед остановкой.

Раньше по крайней полосе пешеходы обходили реконструируемый объект

Теперь по дороге стройку не обойти, придется прыгать по газону перед зданием филармонии. Паллеты там уложены неровно, некоторые и вовсе сломаны — пешеходам неудобно.

Сегодня сухая и солнечная погода, а какая грязь там будет в дождь!

Провод проброшен прямо через газон, по которому ходят люди

Рабочие продолжают укладывать плитку

Так организован обход со стороны выхода из перехода под часовней

Паллеты уложены криво

Редакция НГС 21 октября направила запрос в мэрию города, чтобы узнать больше про эту реконструкцию. Ответ в пресс-службе пообещали предоставить с отсрочкой — до 8 ноября.

Как выглядело место ремонта в начале прошлой недели, можно посмотреть в этом материале.

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Новосибирск Ремонт тротуаров Дом Ленина Жалоба Пешеходы
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Комментарии
20
luziferr
12 минут
Время освоения бюджетов подошло.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
55 минут
"сбоку от мэрии" А сзадУ и спереди все хорошо? Кто проверял?
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