«Первому и Девятому»: на Гусинобродском кладбище появился мемориал ЧВК «Вагнер»

Так теперь выглядит захоронение бойцов Источник: Андрей Булгаков











На Гусинобродском кладбище в Новосибирске завершили монтаж мемориала бойцам «Вагнер». Об этом НГС рассказал региональный представитель «вагнеров» в Новосибирске, Омске и Томске Андрей Булгаков.

— Вчера закончили монтаж. Мемориал посвящен погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», захороненным на этом месте, — рассказал Булгаков.

Монтаж был завершен 1 ноября Источник: Андрей Булгаков

Он отметил, что мемориал создан на деньги ЧВК «Вагнер». Те памятники, которые успели установить на могилах родные павших воинов, по согласованию были перенесены и выстроены в одну линию. А на их место установили одинаковые пирамидки. Также был возведен памятник «Первому и Девятому» — погибшим в авиакатастрофе Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, лидерам ЧВК.

— По России уже пять таких захоронений. Все идентичные. Это волеизъявление Евгения Викторовича Пригожина, — отметил Булгаков.

Перед официальным открытием, которое состоится 9 ноября, мемориал приведут в порядок.

— Там и так порядок. Но все равно надо протереть пирамидки, памятник. Заменим венки, флаги, гвоздики положим. Сейчас мы заказали 800 гвоздик, новые венки, — перечислил Булгаков.

Андрей Булгаков добавил, что на открытии соберется много гостей:

— Будет администрация области, администрация города, администрация фонда «Защитники Отечества». Мы приглашали Владыку, чтобы он провел службу. Также выделяет нам и салютовую группу, почетный караул. Курсанты военного института приедут, школьники приедут.