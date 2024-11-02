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Город «Первому и Девятому»: на Гусинобродском кладбище появился мемориал ЧВК «Вагнер»

«Первому и Девятому»: на Гусинобродском кладбище появился мемориал ЧВК «Вагнер»

Теперь над могилами бойцов одинаковые пирамидки

1 937
46 комментариев

Так теперь выглядит захоронение бойцов

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске завершили монтаж мемориала бойцам «Вагнер». Об этом НГС рассказал региональный представитель «вагнеров» в Новосибирске, Омске и Томске Андрей Булгаков.

— Вчера закончили монтаж. Мемориал посвящен погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», захороненным на этом месте, — рассказал Булгаков.

Монтаж был завершен 1 ноября

Он отметил, что мемориал создан на деньги ЧВК «Вагнер». Те памятники, которые успели установить на могилах родные павших воинов, по согласованию были перенесены и выстроены в одну линию. А на их место установили одинаковые пирамидки. Также был возведен памятник «Первому и Девятому» — погибшим в авиакатастрофе Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, лидерам ЧВК.

— По России уже пять таких захоронений. Все идентичные. Это волеизъявление Евгения Викторовича Пригожина, — отметил Булгаков.

Перед официальным открытием, которое состоится 9 ноября, мемориал приведут в порядок.

— Там и так порядок. Но все равно надо протереть пирамидки, памятник. Заменим венки, флаги, гвоздики положим. Сейчас мы заказали 800 гвоздик, новые венки, — перечислил Булгаков.

Андрей Булгаков добавил, что на открытии соберется много гостей:

— Будет администрация области, администрация города, администрация фонда «Защитники Отечества». Мы приглашали Владыку, чтобы он провел службу. Также выделяет нам и салютовую группу, почетный караул. Курсанты военного института приедут, школьники приедут.

В 2023 году на кладбище были одинаковые кресты с двумя венками.

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Новосибирск ЧВК Вагнер Гусинобродское кладбище Могилы военных Мемориал
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Комментарии
47
Почётный гражданин Левосибирска
24 минуты
Не погибшим в авиакатастрофе, а уничтоженным в воздухе в самолете Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. так правильнее будет написать.
Гость
26 минут
а чё не кубики? у нас вродеб статья 359 есть ук за наёмничество, уже отменили?
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