«Серверы не выдерживают нагрузки»: хакеры атаковали крупного сибирского интернет-провайдера

Пользователи могут столкнуться с частичным или полным отключением интернета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский интернет-провайдер «Сибсети» подвергся атаке хакеров утром в субботу, 3 ноября. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном в телеграм-канале компании. По данным оператора, хакеры начали DDoS-атаку в 9:01.

— Злоумышленники направляют на наши сервисы и сайты огромное количество запросов. Серверы компании не выдерживают нагрузки и перестают отвечать. Первым попал под влияние Новосибирский филиал. Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы побороть атаку на наших абонентов и восстановить работу серверов, — сказано в сообщении.

Спустя час атаке подвергся и новокузнецкий филиал компании, который также сообщил о возможных перебоях в работе интернета.

— В настоящий момент может наблюдаться полное или частичное ограничение доступа к услугам, по независящим от нас причинам — замедление скорости интернета и перебои в работе домофонии, — предупредил оператор.