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Хакеры атаковали «Сибсети»

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Город «Серверы не выдерживают нагрузки»: хакеры атаковали крупного сибирского интернет-провайдера

«Серверы не выдерживают нагрузки»: хакеры атаковали крупного сибирского интернет-провайдера

Хакерскую атаку на «Сибсети» зафиксировали утром в субботу

1 976
22 комментария

Пользователи могут столкнуться с частичным или полным отключением интернета

Новосибирский интернет-провайдер «Сибсети» подвергся атаке хакеров утром в субботу, 3 ноября. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном в телеграм-канале компании. По данным оператора, хакеры начали DDoS-атаку в 9:01.

— Злоумышленники направляют на наши сервисы и сайты огромное количество запросов. Серверы компании не выдерживают нагрузки и перестают отвечать. Первым попал под влияние Новосибирский филиал. Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы побороть атаку на наших абонентов и восстановить работу серверов, — сказано в сообщении.

Спустя час атаке подвергся и новокузнецкий филиал компании, который также сообщил о возможных перебоях в работе интернета.

— В настоящий момент может наблюдаться полное или частичное ограничение доступа к услугам, по независящим от нас причинам — замедление скорости интернета и перебои в работе домофонии, — предупредил оператор.

10 октября в Новосибирске заявили о проблемах в работе «Электронного города» — хакерские атаки на оператора продолжались несколько дней. Также НГС разбирался, чем DDoS-атаки и отключения интернета грозят пользователям.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
27
mirror
7 минут
РКН развлекается на 800 млрд.
142514821
9 минут
У меня друг работал в сибсетях на одной из руководящих позиций в техотделе. Отработал там 3 еедели и ушел. За эти 3 недели он понял, что никто не знает, как там и что работает. Как что настроено, какие логины-пароли для доступа к настройкам, НИ-ЧЕ-ГО! все как-то держится на каких-то костылях, и что сломается один костыль - и всему звезда. Так что ничего удивительного, что у них все упало. И не факт, что виноваты хакеры.
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