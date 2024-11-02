«Серверы не выдерживают нагрузки»: хакеры атаковали крупного сибирского интернет-провайдера

Новосибирский интернет-провайдер «Сибсети» подвергся атаке хакеров утром в субботу, 3 ноября. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном в телеграм-канале компании. По данным оператора, хакеры начали DDoS-атаку в 9:01.
— Злоумышленники направляют на наши сервисы и сайты огромное количество запросов. Серверы компании не выдерживают нагрузки и перестают отвечать. Первым попал под влияние Новосибирский филиал. Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы побороть атаку на наших абонентов и восстановить работу серверов, — сказано в сообщении.
Спустя час атаке подвергся и новокузнецкий филиал компании, который также сообщил о возможных перебоях в работе интернета.
— В настоящий момент может наблюдаться полное или частичное ограничение доступа к услугам, по независящим от нас причинам — замедление скорости интернета и перебои в работе домофонии, — предупредил оператор.
10 октября в Новосибирске заявили о проблемах в работе «Электронного города» — хакерские атаки на оператора продолжались несколько дней. Также НГС разбирался, чем DDoS-атаки и отключения интернета грозят пользователям.