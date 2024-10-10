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Город «Интернет снова лег»: в Новосибирске заявили о проблемах в работе «Электронного города»

«Интернет снова лег»: в Новосибирске заявили о проблемах в работе «Электронного города»

На сервис продолжаются DDoS-атаки

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10 комментариев

Первый сбой произошел в Новосибирске на выходных

Жители Новосибирска снова столкнулись с проблемами в работе сервиса «Электронный город» 9 и 10 октября. На провайдера продолжаются массированные DDoS-атаки.

Как рассказали НГС горожане, у некоторы не работает интернет и домофон. С проблемами новосибирцы столкнулись 9 октября и 10 октября.

— Второй день не работает домофон, трубки у меня нет. Пользуюсь приложением, теперь, чтобы запустить кого-то в подъезд, приходится спускаться вниз, — рассказывает читательница.

Приложение домофона не работает

— Интернет снова лег, проснулась утром — не работает, — говорит другая читательница.

В официальном паблике «Электронного города» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на сервис продолжается DDoS атака.

— Сегодня, 9 октября, продолжилась массированная DDoS атака на наши внутренние системы. В связи с этим наблюдается нестабильность в работе отдельных сервисов, — сообщили в официальном паблике.

Массовый сбой «Электронного города» произошел 6 октября, тогда сервис признался, что подвергся атаке. Наблюдается сбой работы интернета, телевидения, видеонаблюдения на части адресов, также недоступны офисные программы, сайт, личный кабинет.

Недавно сбой произошел в работе Telegram. Пользователи со всей страны жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой самого приложения.

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Комментарии
11
Светлана В-ва
9 минут
ютуб грохнули, рутуб этот никакущий поставили, уже за это "люблю"
Mr. President
22 минуты
медведев чебурнетит опять
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