«Интернет снова лег»: в Новосибирске заявили о проблемах в работе «Электронного города»

Первый сбой произошел в Новосибирске на выходных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска снова столкнулись с проблемами в работе сервиса «Электронный город» 9 и 10 октября. На провайдера продолжаются массированные DDoS-атаки.

Как рассказали НГС горожане, у некоторы не работает интернет и домофон. С проблемами новосибирцы столкнулись 9 октября и 10 октября.

— Второй день не работает домофон, трубки у меня нет. Пользуюсь приложением, теперь, чтобы запустить кого-то в подъезд, приходится спускаться вниз, — рассказывает читательница.

Приложение домофона не работает Источник: читатель НГС

— Интернет снова лег, проснулась утром — не работает, — говорит другая читательница.

В официальном паблике «Электронного города» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на сервис продолжается DDoS атака.

— Сегодня, 9 октября, продолжилась массированная DDoS атака на наши внутренние системы. В связи с этим наблюдается нестабильность в работе отдельных сервисов, — сообщили в официальном паблике.

Массовый сбой «Электронного города» произошел 6 октября, тогда сервис признался, что подвергся атаке. Наблюдается сбой работы интернета, телевидения, видеонаблюдения на части адресов, также недоступны офисные программы, сайт, личный кабинет.