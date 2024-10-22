«Такого еще не было»: на новосибирские компании обрушились DDoS-атаки и отключения интернета — чем это грозит пользователям

Чаще всего главная цель кибератак — блокировка работоспособности оборудования Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Новосибирцы больше двух недель регулярно сталкиваются с проблемами с интернетом. Иногда может не работать и часть приложений по доставке еды и других товаров. Но самой большой проблемой для горожан стало отключение «Электронного города», которое затронуло десятки тысяч пользователей — не работал не только сайт компании, но даже телефон. Провайдер объяснил ситуацию DDoS-атакой, и специалисты по информационной безопасности называют ее самой мощной и массовой за последние несколько лет. В ситуации разбиралась журналистка НГС.

«Явно были довольно серьезные силы задействованы»

Эксперты отмечают, что Новосибирск столкнулся с DDoS-атакой, равной по силе которой в последние годы замечено не было. Сильнее всего ее почувствовали пользователи «Электронного города» 6 октября. Хакерам удалось до такой степени парализовать работу компании, что лег не только сайт и приложение, но даже не проходили звонки на телефон. В компании подтвердили кибератаку и заверили, что приложили все силы для устранения неполадок.

Источник НГС сообщил, что подобным атакам подверглись и несколько менее крупных компаний из IT-сферы. Были проблемы не только у провайдеров, но и у части приложений по доставке еды и других товаров.

— Этой осенью действительно сложилась достаточно нетипичная ситуация, такого у нас еще не было — DDoS-атаки происходят периодически, но не такой силы. Всю прошлую неделю были очень серьезные атаки и, насколько мне известно, до сих пор продолжаются, — сказал эксперт по информационной безопасности Александр Горнштейн.

Эксперты, говоря о причинах атак, аккуратно указывают, что подобные нападки происходят из-за непростой геополитической ситуации. Источник НГС добавил, что проблемы наблюдались в работе различных видов и типов операторов не только в Новосибирской области.

При DDoS-атаке хакер или компания перегружают массовыми запросами информационную систему цели до такой степени, что нарушается ее работа. Александр Горнштейн подчеркнул, что подготовиться к подобным ситуациям очень сложно, и важно иметь под рукой инструменты, которые позволят быстро решить вопрос, когда уже он возник.

— Как правило, сначала происходит атака, потом уже фильтрация трафика — методов решения очень много, но тут явно были довольно серьезные электронные силы задействованы, — отметил эксперт. — Есть своя специфика. Если постоянно будет работать во всю мощь оборудование, которое фильтрует подозрительный трафик, то как раз проблемы у пользователей и начнутся на постоянной основе.

В этом случае компаниям остается действовать лишь во время самой атаки. Иногда на восстановление работоспособности системы может уйти несколько минут, а иногда часов.

Опасны ли DDoS-атаки для пользователей

Эксперты уверены, что у пользователей нет повода для беспокойства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











DDoS-атака, как признают специалисты, — слишком общее понятие. У нее может быть сразу несколько целей. Главная — нарушить работу компании, дестабилизировать обстановку, заставить понести расходы и бизнес, и простых пользователей.

— Что именно и как происходило, не было озвучено, есть множество технических нюансов. Чаще всего главная цель — заблокировать работоспособность оборудования. Бывают виды атак, когда всё это сопровождается попыткой проникновения. Но не думаю, что в данной ситуации это было связано именно с этим, — успокоил Александр Горнштейн.

Он добавил, что, хотя отсутствие интернета или невозможность воспользоваться какими-то услугами могут принести дискомфорт, пользователям не стоит беспокоиться за сохранность своих данных. Остается или ждать, когда работоспособность оборудования восстановят, или заранее продумывать разные варианты действий.

Что делать, если не работает интернет

Эксперты сходятся во мнении, что атаки могут быть мало опасны для простых пользователей. Обычно их главная цель — вывести из строя работу компании. В этом случае пользователи получают лишь неудобства: приходится менять свои планы, искать другие варианты решения своих бытовых проблем.

Если не работает интернет, на сайте «Электронного города» советуют сначала сделать несколько простых действий. Возможно, у вас просто закончились деньги на балансе. Если со счетом всё в порядке, то нужно проверить подключение. Открыть «Пуск» — «Параметры» — «Сеть и интернет» — «Настройка параметров адаптера». Нажать на «Ethernet» или дважды на «Подключение по локальной сети». Если подключение «Отключено», нажать «Включить».

Если есть сетевые экраны или антивирусы, они тоже могут блокировать подключение.

Чаще всего проблема решается после перезагрузки роутера Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Четвертый шаг уже потребует физического вмешательства: нужно перезагрузить роутер. Отключить от сети на 10–15 секунд, включить. Подождать 2–3 минуты. Проверить настройки маршрутизатора.

Ничего не помогло? Тогда пора звонить провайдеру или писать ему в приложении.

Сохраните себе телефоны провайдеров Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











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