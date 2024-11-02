В Новосибирске ликвидировали муниципальный похоронный дом — у него остались активы

Ликвидировать муниципальный похоронный дом решили весной этого года Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В Новосибирске завершена ликвидация муниципального автономного предприятия «Похоронный дом ИМИ». Запись об этом появилась в карточке организации в Rusprofile. Юридическое лицо прекратило действовать накануне, 1 ноября.

Ранее НГС писал, что решение о ликвидации МУП «Похоронный дом ИМИ» мэрия Новосибирска приняла еще 24 апреля. Основанием для такого решения стали федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Ответственным за ликвидацию «ИМИ» назначен департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска. На тот момент должность главы занимал Виталий Витухин, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в нескольких преступлениях.

— Согласно федеральному законодательству, все МУПы до 31 декабря 2024 года должны быть ликвидированы или акционированы. Исключение составляют предприятия, которые можно отнести к естественным монополиям, такие как «Горводоканал» или метрополитен. В ритуальной сфере доля муниципалитета есть в МКУ «Ритуальные услуги». То есть мы имеем казенное учреждение, которое в полной мере исполняет все ритуальные функции для горожан, — объяснял редакции НГС в мае Виталий Витухин.

Нынешний начальник департамента Александр Морозов предложил направить запрос в пресс-центр мэрии. Бывший руководитель МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко посоветовал корреспонденту НГС обратиться за комментарием к собственнику имущества — мэрии города. Ранее он называл решение о ликвидации предприятия «неожиданным».

МУП «Специализированная служба „Похоронный дом ИМИ“ создано 13 января 1992 года, директор — Сергей Бондаренко. Учредители — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, совет депутатов Новосибирска и сама мэрия. По результатам 2023 года МУП отчиталось о чистой прибыли в 2,3 миллиона рублей при выручке в 70,7 миллионов.

Предполагается, что принадлежащие МУП 23,5% акций конкурента — АО «Мемориальная служба „Ими“» — передадут муниципалитету. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто получит активы муниципального предприятия.

АО «Мемориальная служба „ИМИ“» существует с мая 2013 года, обществом руководит Дмитрий Зверев. Организация зарегистрирована по тому же адресу, что и МУП «ИМИ». Выручка компании за прошлый год составила 310 миллионов рублей, чистая прибыль — 2,3 миллиона. До 2021 года учредителями АО числились МУП «ИМИ», ООО «Радоница» и ООО «Стикс-к». Информации о действующих учредителях отсутствует. ООО «Радоница» с августа этого года владеет дочь Сергея Бондаренко Мария — она получила 52% компании.

Сам Дмитрий Зверев комментарий по ситуации с акциями «Мемориальной службы» дать затруднился