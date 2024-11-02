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Город тест Знакомые кресла! Попробуйте опознать новосибирские кафе и магазины в фотографиях из прошлого

Знакомые кресла! Попробуйте опознать новосибирские кафе и магазины в фотографиях из прошлого

Десять кафе, ресторанов и магазинов Новосибирска, которых давно нет

291
2 комментария

Вид из кафе «Минутка» в Первомайском сквере

Сегодня новые заведения и магазины сменяют друг друга так часто, что горожане не всегда успевают зайти в них хотя бы раз. Советская сфера услуг была не столь стремительна и через знаковые ее точки прошли целые поколения. Обозреватель НГС с помощью форума «Новосибирск в фотозагадках» собрал коллекцию старых фотографий из ресторанов, кафе и магазинов советского времени. Знатоки новосибирской истории могут попытаться угадать, что находится в этих помещениях сейчас.

ТЕСТПройден 27 раз
Магазины и рестораны из прошлого
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Те, кто справился с этим тестом, наверняка узнают по одному кадру и фильмы советского кино.

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Комментарии
2
Живущий в Сибири
1 минута
Эх, были времена -- у народа были деньги на кафешки-рестораны, да и вера была в светлое будущее...
Директор Завода (Ржака)
1 минута
Печальные кадры российской истории... Но в 90-е все изменилось.
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