Знакомые кресла! Попробуйте опознать новосибирские кафе и магазины в фотографиях из прошлого

Сегодня новые заведения и магазины сменяют друг друга так часто, что горожане не всегда успевают зайти в них хотя бы раз. Советская сфера услуг была не столь стремительна и через знаковые ее точки прошли целые поколения. Обозреватель НГС с помощью форума «Новосибирск в фотозагадках» собрал коллекцию старых фотографий из ресторанов, кафе и магазинов советского времени. Знатоки новосибирской истории могут попытаться угадать, что находится в этих помещениях сейчас.