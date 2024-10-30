«Не спасли ничего, все бы на голову упало»: в Новосибирске многодетную семью разбудил водопад с люстры — в доме рухнул потолок

Водой залило технику и мебель Источник: Галина Завьялова











30 октября в квартире на втором этаже двухэтажного дома на Кузьмы Минина, 11В рухнул потолок после порыва труб на чердаке. Как рассказала корреспонденту НГС жительница квартиры Галина Завьялова, инцидент произошёл около 6 часов утра.

Сегодня с утра в Новосибирске произошло крупное ЧП, после которого похожие инциденты произошли в нескольких квартирах. Подробности — в нашей онлайн-трансляции.

— Муж услышал, что где-то как будто дождь идёт. Подумал, что у детей окно открыто в спальне. Зашел и увидел, что с люстры просто льётся, как водопад. Детки как раз лежали на диване, на них не попала вода. Мы их разбудили сразу и увели в зал. Диван попыталась хоть как-то его спасти, но это не помогло, — говорит Галина.

Обрушению потолка предшествовал потом — вода начала просачиваться через перекрытия Источник: Галина Завьялова

Женщина начала черпать льющуюся с потолка воду, но в какой-то момент он не выдержал и рухнул. У Галины пятеро детей — женщина испугалась, что обломки могут упасть на них, поэтому как можно быстрее увела их в другую комнату.

— Сразу паром всё заполнилось, потом потихоньку начали трещины появляться. Когда потолок рухнул, здесь нас уже не было, потому что увидели, что он прогибается, поэтому мы уже не спасали тут ничего. Иначе на голову бы всё упало. Залило всё: диван, пол, стол, компьютер. Быстрее детей убирали отсюда, когда всё это полилось. Было, конечно, ужасно, — продолжает женщина.

Семья будет добиваться возмещения убытков Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Семья планирует добиваться возмещения убытков, так как обрушение и потоп случились из-за аварии.

— Будем писать заявление в управляющую компанию о возмещении убытков, потому что это не наша вина, это отопление на чердаке. Мы к этому отношения не имеем. Когда это всё произошло, муж отключил сразу отопление в доме — залез на чердак, но там труба просто сгнила полностью, — заключила женщина.

Потопы произошли также в других квартирах — в двухэтажке на Кисловодской, а также в доме на Залесского с потолка полилась вода.

В Новосибирске 640 домов Заельцовского и Калининского районов отключили от отопления из-за аварии на насосной станции ПНС-5. Как сообщили в мэрии Новосибирска, эти объекты можно переключить на другие источники теплоснабжения. Сейчас эта задача решается.