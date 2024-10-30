Прокуратура приехала на насосную станцию после коммунального ЧП в Новосибирске — без тепла сотни домов

Прокуратура контролирует восстановление подачи тепла в жилые дома в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска. Об этом в среду сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Представитель прокуратуры прибыл на ПНС-5 (перекачивающую насосную станцию), где остановилось оборудование.
— Сегодня около 06 часов 30 минут, на ПНС-5 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, д. 20/1, произошла остановка оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей домов Заельцовского и Калининского районов, — прокомментировали в ведомстве.
Областная прокуратура контролирует восстановление теплоснабжения.
Сегодня НГС писал, что в результате остановки оборудования на ПНС-5 произошло отключение отопления в многоквартирных домах на нескольких улицах Заельцовского и Калининского районов. В СГК уточнили, что в зону отключения попали около десяти домов. В жилом доме на улице Кисловодской затопило две квартиры.
— Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22.30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения, — прокомментировали в СГК.