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Город «Павильон демонтирован»: в мэрии Новосибирска раскрыли тайну покосившейся остановки на Волочаевской

«Павильон демонтирован»: в мэрии Новосибирска раскрыли тайну покосившейся остановки на Волочаевской

Власти намерены добиться возмещения вреда

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17 комментариев

Выяснилось, что в остановку снес грузовик

В мэрии Новосибирска объяснили, что произошло с остановочный павильон на улице Волочаевской, который стоял покосившись с 25 октября. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.

— Остановочный павильон был поврежден грузовым автомобилем при осуществлении разворота. В целях обеспечения безопасности граждан, поврежденный павильон демонтирован, — сообщили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что инициировали претензионную работу по возмещению вреда, причинённого муниципальному имуществу.

— Администрацией района в адрес МБУ «ГЦОДД» направлено письмо о необходимости установки остановочного павильона, — заключили в городской администрации.

Ранее НГС писал, что власти Новосибирска решили отремонтировать советскую мозаичную остановку на Расточке.

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17
Гость
54 минуты
Новый роман от мэрии - "Тайна покосившегося павильона " ....
Crash
1 час
Неужто?
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