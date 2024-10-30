«Павильон демонтирован»: в мэрии Новосибирска раскрыли тайну покосившейся остановки на Волочаевской

В мэрии Новосибирска объяснили, что произошло с остановочный павильон на улице Волочаевской, который стоял покосившись с 25 октября. Об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии города.
— Остановочный павильон был поврежден грузовым автомобилем при осуществлении разворота. В целях обеспечения безопасности граждан, поврежденный павильон демонтирован, — сообщили в муниципалитете.
В мэрии добавили, что инициировали претензионную работу по возмещению вреда, причинённого муниципальному имуществу.
— Администрацией района в адрес МБУ «ГЦОДД» направлено письмо о необходимости установки остановочного павильона, — заключили в городской администрации.
Ранее НГС писал, что власти Новосибирска решили отремонтировать советскую мозаичную остановку на Расточке.