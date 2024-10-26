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Город Власти Новосибирска решили отремонтировать советскую мозаичную остановку на Расточке

Власти Новосибирска решили отремонтировать советскую мозаичную остановку на Расточке

Два дня назад НГС рассказал о намерении чиновников снести павильон, но решение изменили

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7 комментариев

Мозаичная остановка на улице Митра — таких остановок в Новосибирске осталось всего три

В Новосибирске власти передумали сносить старый мозаичный павильон-остановку «Строительная» на улице Мира. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в мэрии.

— Ранее предусматривался демонтаж объекта «Мозаичная остановка» и устройство на его месте нового остановочного павильона. Но по закону снос объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия запрещен. В связи с этим «Мозаичная остановка» подлежит реставрации и восстановлению ее функционального назначения, — объяснили в МКУ «Управление дорожного строительства».

Молодой архитектор Полина Жиголкина, которая была в числе организаторов акции по очистке остановки и удивилась этой информации. Девушка пояснила корреспонденту НГС, что они подали заявку в государственную инспекцию по охране памятников о признании остановки объектом культурного наследия в сентябре, а решение им обещали в январе 2025 года.

— Странно, что они решили восстановить ее функциональность, потому что до этого говорилось, что она не соответствует требованиям. Но мы не просим ее восстановить как остановочный павильон. Ну стоит она рядом с новой остановкой и пусть стоит, как объект культурного наследия, — заметила Жиголкина.

Таких остановок в Новосибирске осталось всего три.

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Архитектура Новосибирска Остановочный павильон Остановка Объект культурного наследия
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Комментарии
7
233143581
59 минут
А может лучше не надо? А то отремонтируют... хуже, чем до ремонта станет.
Гость
1 час
Хоть что-то умное решили сделать. Отреставрировать и доработать и не нужно рядом новых никаких.
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