Старую мозаичную остановку на Расточке решили снести из-за дефектов

В мэрии решили снести уникальную остановку ради стандартного павильона Источник: Полина Жиголкина











В Новосибирске власти решили снести старый мозаичный павильон-остановку «Строительная» на улице Мира. Об этом было сообщено корреспонденту НГС в ответе на журналистский запрос.

В сентябре НГС рассказал, как новосибирцы отмыли эту старую мозаичную остановку на Расточке и предложили ее сохранить как объект культурного наследия: таких старых остановок в Новосибирске осталось всего три штуки.

— Все устанавливаемые павильоны должны соответствовать типовому архитектурно-конструктивному решению для павильонов остановочных пунктов общественного транспорта, разработанному управлением архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска. В рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Мира, прежний павильон будет демонтирован в связи с наличием в нем дефектов, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Архитектор Полина Жиголкина считает, что этот объект необходимо сохранить как часть истории Новосибирска Источник: Полина Жиголкина

В мэрии не уточнили, когда конкретно произойдет снос мозаичного павильона, но сообщили, что новые павильоны установят на улице Мира после завершения ремонта автомобильной дороги в 2025 году.