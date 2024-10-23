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Город Старую мозаичную остановку на Расточке решили снести из-за дефектов

Старую мозаичную остановку на Расточке решили снести из-за дефектов

В мэрии рассказали, что она еще не соответствует стандартам

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21 комментарий

В мэрии решили снести уникальную остановку ради стандартного павильона

В Новосибирске власти решили снести старый мозаичный павильон-остановку «Строительная» на улице Мира. Об этом было сообщено корреспонденту НГС в ответе на журналистский запрос.

В сентябре НГС рассказал, как новосибирцы отмыли эту старую мозаичную остановку на Расточке и предложили ее сохранить как объект культурного наследия: таких старых остановок в Новосибирске осталось всего три штуки.

— Все устанавливаемые павильоны должны соответствовать типовому архитектурно-конструктивному решению для павильонов остановочных пунктов общественного транспорта, разработанному управлением архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска. В рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Мира, прежний павильон будет демонтирован в связи с наличием в нем дефектов, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Архитектор Полина Жиголкина считает, что этот объект необходимо сохранить как часть истории Новосибирска

В мэрии не уточнили, когда конкретно произойдет снос мозаичного павильона, но сообщили, что новые павильоны установят на улице Мира после завершения ремонта автомобильной дороги в 2025 году.

В Новосибирске пока еще остаются необычные остановки: ранее обозреватель НГС собрал коллекцию таких.

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Архитектура Новосибирска Объекты культурного наследия Памятник Остановка Остановочный павильон Мэрия Новосибирска Демонтаж остановок Новосибирск
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Комментарии
21
7859557
48 минут
Правильно! остановки из профлиста за 100500 денег - это наш стандарт!
трям-брям
31 минута
Ну да, зато современные остановочные павильоны полностью соответствуют… Правда, не очень понятно, чему…
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