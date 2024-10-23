Старую мозаичную остановку на Расточке решили снести из-за дефектов

В Новосибирске власти решили снести старый мозаичный павильон-остановку «Строительная» на улице Мира. Об этом было сообщено корреспонденту НГС в ответе на журналистский запрос.
В сентябре НГС рассказал, как новосибирцы отмыли эту старую мозаичную остановку на Расточке и предложили ее сохранить как объект культурного наследия: таких старых остановок в Новосибирске осталось всего три штуки.
— Все устанавливаемые павильоны должны соответствовать типовому архитектурно-конструктивному решению для павильонов остановочных пунктов общественного транспорта, разработанному управлением архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска. В рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Мира, прежний павильон будет демонтирован в связи с наличием в нем дефектов, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
В мэрии не уточнили, когда конкретно произойдет снос мозаичного павильона, но сообщили, что новые павильоны установят на улице Мира после завершения ремонта автомобильной дороги в 2025 году.
В Новосибирске пока еще остаются необычные остановки: ранее обозреватель НГС собрал коллекцию таких.