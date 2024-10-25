В Новосибирске снесло остановку на улице Волочаевской — грустное фото

Некоторые горожане утверждают, что в остановку въехал автомобиль Источник: «АСТ-54 Black / Telegram











В Новосибирске покосился автобусный павильон на остановке «Волочаевская». Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Даже автобусная остановка на улице Волочаевской не справилась с тяжёлыми буднями трудовой недели, — шутят авторы канала.

На фотографии видно, что железная остановка почти упала — её что-то смяло и погнуло.

Некоторые новосибирцы в комментариях утверждают, что в остановку врезался автомобиль, но подтвердить эту информацию пока не удалось.

Получить оперативный комментарий по ситуации у мэрии корреспонденту НГС не удалось. Редакция направила в муниципалитет официальный запрос.