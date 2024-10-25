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Город В Новосибирске снесло остановку на улице Волочаевской — грустное фото

В Новосибирске снесло остановку на улице Волочаевской — грустное фото

Что именно произошло с остановкой — пока неизвестно

2 220
35 комментариев

Некоторые горожане утверждают, что в остановку въехал автомобиль

В Новосибирске покосился автобусный павильон на остановке «Волочаевская». Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Даже автобусная остановка на улице Волочаевской не справилась с тяжёлыми буднями трудовой недели, — шутят авторы канала.

На фотографии видно, что железная остановка почти упала — её что-то смяло и погнуло.

Некоторые новосибирцы в комментариях утверждают, что в остановку врезался автомобиль, но подтвердить эту информацию пока не удалось.

Получить оперативный комментарий по ситуации у мэрии корреспонденту НГС не удалось. Редакция направила в муниципалитет официальный запрос.

Ранее НГС писал о том, что в мэрии Новосибирска объяснили, почему у трамвайной остановки на Писарева нет крыши.

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Комментарии
35
548762801
27 минут
Зато на улице Мира железобетонную остановку советского времени, украшенную мазаикой, и недавно очищенную волонтёрами от современной грязи, признали не соответствубщей нормативам и хотят уничтожить.
Гость
22 минуты
скрепно!! горжусь!! величие!! сверхдержава..
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