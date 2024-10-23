В мэрии Новосибирска объяснили, почему у трамвайной остановки на Писарева нет крыши — фото с недоумением

Новосибирцы ждут транспорт под открытым небом, а остановка выполняет, разве что, функцию лавочки Источник: читатель НГС











Остановочный павильон на улице Писарева в Новосибирске удивил пассажиров своим видом: у него отсутствует крыша. В мэрии объяснили, с чем это связано.

О необычной остановке НГС рассказал читатель Михаил. Мужчина остался в недоумении, увидев такую остановку.

— Куда делась крыша? Люди вынуждены ждать транспорт под открытым небом, — возмутился новосибирец.

В ответ на запрос НГС в мэрии объяснили, что технология монтажа по установке павильона предполагает бетонирование закладных деталей фундамента с установкой задней стенки. По истечению определенного времени, которое требуется для набора бетоном прочности, устанавливается крыша павильона. В ближайшее время, как заявляют власти, монтаж крыши будет выполнен.

Кроме того, в мэрии заметили и другие проблемы на остановке.

— На предоставленной фотографии видно нарушения слоя антивандальной защиты, которой обрабатываются устанавливаемые павильоны. Возможно, в результате перевозки покрытие было нарушено. В дальнейшем оно будет восстановлено подрядчиком, — заключили в мэрии.