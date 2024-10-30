Снег хлопьями выпал в Новосибирске — атмосферное видео

В Новосибирске пошел первый снег хлопьями. Осадки начались с утра 30 октября, а около 08:40 усилились. Сейчас можно хорошо разглядеть снежинки за окном.
Утром на дорогах автомобилистам непросто из-за пробок и погодных условий.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе +2 градуса, но ощущаются они на -2 градуса. Осадки продлятся как минимум до 18:00.
В Новосибирске холод продержится три дня. Установление временного снежного покрова ожидается с 30 по 1 ноября.
Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска.