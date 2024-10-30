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Город Снег хлопьями выпал в Новосибирске — атмосферное видео

Снег хлопьями выпал в Новосибирске — атмосферное видео

Ждем и ваших фото и видео!

1 700
4 комментария

Осадки достаточно сильные

В Новосибирске пошел первый снег хлопьями. Осадки начались с утра 30 октября, а около 08:40 усилились. Сейчас можно хорошо разглядеть снежинки за окном.

Утром на дорогах автомобилистам непросто из-за пробок и погодных условий.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе +2 градуса, но ощущаются они на -2 градуса. Осадки продлятся как минимум до 18:00.

Снег идет достаточно интенсивно

В Новосибирске холод продержится три дня. Установление временного снежного покрова ожидается с 30 по 1 ноября.

Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска.

Присылайте свои фото и видео в редакцию!

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
4
Гость
53 минуты
Новость уровня "а я в носу поковыряла, смотрите-ка что нашла"
Гость
43 минуты
Создателям "атмосферного видео" бесплатно подсказываю - есть такая штука, словарь синонимов называется. Заглядывайте туда почаще, и ваша.. кхм.. творчество заиграет свежими красками)
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