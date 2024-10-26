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Город репортаж «В тюрьме так не живут»: УК лишила воды целый дом — жителям приходится ходить в душ в соседний подвал

«В тюрьме так не живут»: УК лишила воды целый дом — жителям приходится ходить в душ в соседний подвал

В общежитии Новосибирска жильцы сидят без воды из-за бомбоубежища

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У жителей многоквартирного дома-общежития, расположенного на Телецентре, этот год полон неприятностей. В январе они дольше остальных страдали от коммунальной аварии на теплотрассе, которая вывела из строя половину Левобережья. А к осени им перекрыли воду в квартирах и опечатали общие душевые комнаты на этажах, вынуждая людей с маленькими детьми, а также инвалидов и стариков ходить мыться в подвал через улицу. Жители опасаются, что управляющая компания намерено доводит дом до банкротства, чтобы расселить людей и получить этот лакомый земельный участок в районе площади Маркса. Корреспондент НГС Илья Калинин попытался разобраться в этой коммунальной истории.

Дом-общежитие на перекрестке улиц Титова и Серафимовича

Дом-общежитие с двойным адресом

Угловой дом на остановке Телецентр считается домом-общежитием: по Титова, 13 — дом, по Серафимовича, 1 — общежитие. Построен в 1956 году. Изначально общежитие относилось к заводу «Сиблитмаш». Потом пришла приватизация, и комнаты стали переходить в частные руки.

Сейчас из 150 квартир — муниципальных около 25. Остальные приватизированы. К муниципальным площадям относятся также коридоры, лестницы и общие кухни с туалетами.

Этот дом когда-то был общежитием завода «Сиблитмаш»

Через какое-то время новые владельцы решили провести в свои комнаты-маленькие квартиры, воду, а в отдельных удалось сделать и туалеты. Мыться, готовить и стирать приходилось в общих душах и кухнях, которые были на каждом этаже.

Несколько дней назад жильцам перекрыли воду, а ранее опечатали общие души

Еще один общий душ с советских времен находился в подвале. Но он никогда не пользовался особой популярностью — даже в советское время.

— Рабочие «Сиблитмаша», — рассказывает НГС жительница общежития Елена Красавина, — после смены принимали душ на заводе и шли домой уже чистыми. Очень давно здесь в специальных помывочных комнатах даже стояли биде.

Жители общежития Наталья Отрезная (слева) и Елена Красавина (справа)

Годы шли и блага цивилизации постепенно добрались до общежития, но не в том виде, как об этом мечтали сами жильцы.

— В какой-то момент из нашего крыла забрали общий душ, сделали там жилье. И нам всем пришлось пользоваться только одним душем в другом крыле. В 2012 году нам пошли навстречу и провели в некоторые комнаты воду. Специалисты изучали, делали расчеты, проект, а после чего дали воду. Но на это мы сдавали по 25 тысяч рублей. Директор управляющей компании тогда нам сказал, мол, все в порядке, все законно. С тех пор, кто бы ни приходил, кто бы не проверял документы, вопросов ни у кого не возникало. Но дело даже не в воде, а в том в какое скотское состояние привели наше общежитие, — вздохнула Елена Красавина.

Проблемный ремонт

Директор УК «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района» уверяет, что здесь идет ремонт

Осенью 2023 года, как рассказывают одни жильцы, к ним пришла новая УК — «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района». Другие уточняют: это просто сменился директор: Михаила Кисилева заменил Анатолий Толмачев. На самом деле за последние годы смена юрлица или директора происходила здесь много раз, но реальными руководителями оставались все те же люди.

Отремонтированный в прошлом году коридор

В 2022 и 2023 годах УК в общежитии проводила ремонт. Ремонт, как рассказывает председатель дома Наталья Отрезная, делали на бюджетные деньги: отремонтировали общие туалеты, почти все коридоры, постелили линолеум, починили крышу.

Решетка здесь появилась после того, как рабочие решили заделать дырку в стене, опасаясь размораживания дома в холода

После ремонта сменился комендант: жильцы говорят, что вместо чуткой женщины пришла новая, которая не общается с жильцами и постоянно дистанцируется от всех проблем.

— После ремонта почему-то не стал работать слив в общем туалете на полу, не стала работать вытяжка… Мы хотели изучить траты, но нам сказали, что совета дома у нас нет, поэтому акты нам предоставлять не обязаны, — жалуется Наталья Отрезная.

Жильцам не показали смету ремонта, проведенного на бюджетные деньги

А Елена добавила, что проблемы после ремонта возникли еще и от того, что трубы не зашили в короба, как это положено, а замуровали в стены и пол. Жильцы предполагают, что там что-то повредилось, из-за чего появились протечки и начались проблемы с душем. А забитая при ремонте строительным мусором вентиляция лишь усугубила все это.

— Мы просили разобраться, расковырять все, отремонтировать, но никто ничего искать не начал. Нам просто перекрыли душ и всех отправили мыться в подвал. — сообщила Елена Красавина.

Общие душевые перекрыли в июле, а всех послали мыться в подвал

— В июле этого года нам сказали, что дом в аварийном состоянии. На просьбу предоставить акты аварийного состояния — молчание. На просьбу дать акт экспертизы — молчание. Дело подходило к осени, тогда мы вскрыли душевые комнаты и обнаружили дырку на улицу под подоконником. Мы предположили, что нас хотят разморозить и решили эту дырку запенить. Но пришла комендант, устроила скандал, а через некоторое время туда поставили решетки, чтобы никто не зашел. Дырка осталась до сих пор, — объяснила старшая по дому.

Жильцы опасаются, что в УК намеренно не спешат с ремонтом, чтобы привести дом в аварийное состояние, расселить жильцов в маневренный фонд, а затем осваивать освободившуюся площадку в хорошем месте Левобережья.

Помимо этого, жалуются жильцы, второй месяц не моют коридоры и не убирают придомовую территорию, хотя деньги на это регулярно собираются. Ко всем прочим оплатам жильцы с августа этого года сдают по 10 рублей с квадратного метра на ремонт общих душей. В УК хотели собирать по 20 рублей, но жители посчитали и выяснили, что суммы меньшей в два раза на ремонт вполне достаточно.

Кто сейчас руководит домом — понять сложно

Наталья Отрезная (слева) — председатель дома

Кто сейчас руководит домом — понять сложно. На вахте висят объявления от имени УК «Служба заказчика». Душевые комнаты опломбированы бумажными пломбами с названием этой же УК. Но вместе с тем на вахте размещено письмо от 16 октября 2024 года из мэрии, обращенное к директору ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района».

Вода в общежитии есть на общих кухнях и в общих туалетах

ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района» образовано в марте 2006 года. Директор: Анатолий Толмачев. Учредители: ООО «Деловой Центр Сибири» (около 70%) и Александр Анисимов (около 30%, с января 2024 года). Конечный владелец этого УК, предположительно, Анисимов: ему принадлежит более трети «Делового Центра Сибири», а оставшаяся доля — у фирмы «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района». Финансовые показатели на конец 2023 года: выручка — 593,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона рублей. Компания участвовала в госзакупках на 77,8 миллиона рублей. Является ответчиком по арбитражным делам на общую сумму 313 миллионов рублей. Некоторое время назад два юрлица заявляли о намерении обанкротить эту УК.

Вторая компания, название которой журналист прочитал в объявлении, также связана с руководителями и учредителями первой.

ООО «Служба заказчика» образовано в августе 2015 года. Ранее компания называлась УК «Союз+». Директор: Анатолий Толмачев. Единственный учредитель с августа 2023 года — Александр Анисимов. Финансовые показатели на конец 2023 года: выручка — 23,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Компания участвовала в госзакупках на 1,7 миллиона рублей. Фирма является ответчиком по арбитражным делам на общую сумму 5,4 миллиарда рублей. Некоторое время назад появились юрлица которые заявили о намерении обанкротить эту УК.

Слева — общежитие по Серафимовича, справа (после шва у пожарной лестницы) — обычный дом по Титова

Александр Анисимов является участником еще ряда организаций. Его бизнес связывают с известным авторитетным предпринимателем Андреем Боженко. Пересекаются они как минимум в семи юридических лицах. Две компании уже не существуют — ООО «Лазурит» и ООО «Сибмегаполис-маркет», пять действуют до сих пор. В фирмах «СибАренда», «Сибирь аренда плюс» и «Бриз», по данным системы «Контур.Фокус», Боженко является единственным учредителем и директором, а Анисимов был участником этих юрлиц в прошлом. В ООО «Сапфир» наоборот — Анисимов является владельцем, а Боженко — бывшим учредителем. Наконец, в ООО «Рантье», которое на 100% принадлежит Александру Анисимову, Андрей Боженко в прошлом значился директором.

Убираться и мыть полы в общежитии, рассказывают жильцы, у них тоже перестали

По телефону Александр Анисимов ответил, что говорить ему сейчас неудобно и попросил журналиста перезвонить вечером. Однако позже, как и на следующий день, на звонки по этому номеру уже никто не отвечал.

Мыться — через улицу

Путь из подвала, где теперь расположен общий душ, на улицу

На вахте в общежитии мы заметили письмо от начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Алексея Коловича, в котором говорится о необходимости привести в порядок бомбоубежище. Оно находится под домом. Для этого надо убрать оттуда водопроводные и канализационные трубы, которые появились несколько лет назад, когда жильцам проводили в комнаты воду.

— Прокладка данных трубопроводов привела к нарушению технических и защитных характеристик ЗСГО (защитное сооружение гражданской обороны. — Прим. ред.), а также препятствует его эксплуатации, — сообщается в письме.

Общий душ в подвале

Именно после этого письма жильцам отрубили не только душ, но еще и воду, проведенную в начале 2000-х. На все обращения владельцев квартир с официальными разрешениями на водопровод и канализацию, в УК обещают разобраться.

А еще в подвале есть такие помещения и незакрывающиеся двери

Жильцы возмущаются, что 150 квартир, где находятся в том числе дети, инвалиды и жены участников СВО, остались без нормальных человеческих условий проживания.

Например, председатель дома Наталья Отрезная — жена вернувшегося с СВО ветерана боевых действий. Муж, замечает женщина, передвигается плохо — контужен, поэтому ей приходится буквально тащить его на себе до душа, который находится в подвале дома. Для этого надо выйти на улицу, пройти почти весь дом и спуститься по крутой лестнице в подвал, где размещены две душевые комнаты, рассчитанные на восемь человек.

Мария Петраченко — многодетная мать

Мария Петраченко — мать четырех детей в возрасте от 8 месяцев до 11 лет. Женщина говорит, что самая большая проблема у них — отсутствие душа на этажах.

— Сейчас очень холодно. А как с детьми туда ходить, я не представляю? А что надевать на них? Штаны и зимние куртки? Ведь в халате их не поведёшь. И на все уходит очень много времени. А в душе приходится очень быстро мыться, потому что двери там не закрываются, только в самом душе на крючок. А еще дует отовсюду, — сокрушается Мария.

Главная проблема, говорит Мария, мыть детей в подвале

Александре Евстафьевне Червяковой скоро 90 лет. Живет в общежитии со времен работы на заводе «Сиблитмаш».

— Мне надо с пятого этажа спуститься, потом — еще 16 ступенек в подвал. Кое-как помоюсь, потом кое-как поднимусь, и целый день валяюсь без сил. Как без воды жить? В тюрьме так не живут. Вот говорят про 90-е… Да вернулись бы эти 90-е: тогда у нас туалет и коридор каждый день мыли, а сейчас вообще не моют, — всплеснула руками Александра Евставфьевна.

Баба Шура, как все здесь зовут эту женщину, мечтает, чтобы вернулись 90-е

Жильцы говорят, что куда только они не писали: в мэрию, ГЖИ, местному депутату, в прокуратуру, СК, президенту в Москву. Из Роспотребнадзора по Новосибирской области пообещали прислать комиссию, но с лета уже два раза переносят сроки. Осталось, говорит старшая по дому, только обратиться в Комитет солдатских матерей.

— Мне сказали прямо в глаза: «Ты чего ходишь, ты чего добиваешься? Вся эта система устоялась. Ты что революцию хочешь сделать? У тебя ее не получится сделать. Ты не сдвинешь никакие устои. Ты дождешься, тебя переедет машина». В вышестоящих кабинетах это сказали, в управляющей. Вот хожу и оглядываюсь, — вздохнула Наталья Отрезная.

«А какой конфликт? Там происходит ремонт»

Один этаж УК не отремонтировала

Комендант Нина Бодрова, которую жильцы обвиняют в бездействии и хамстве, разговаривать с корреспондентом НГС не захотела.

— Комментировать я точно сейчас ничего не буду, у меня рабочий день уже закончен (на часах было 16:30. — Прим. ред.). Комментариев по телефону я давать не буду! Обращайтесь в управляющую компанию с этим вопросом, — бодро отрезала Нина Бодрова и положила трубку.

Водонагреватели в подвале, говорят жильцы, поставлены непонятно за чьи и какие деньги

Директор УК Анатолий Толмачев тоже не был настроен долго говорить с журналистом.

— А какой конфликт? Там происходит ремонт. Будет стяжка стен. Там стены разрушились. Из-за того, что люди там купались в свое время и не соблюдали правила использования. У них есть душевые в подвале, прекрасно оборудованные. Не знаю, почему так люди купались. Это неправда, что все четыре этажа после ремонта сломались. Там идет ремонт, ничего там не переморозится. Если там есть какая-то дырка, все это будет запенено, однозначно доделано. Все будут в тепле, — поспешил заверить журналиста руководитель УК.

Толмачев также добавил, что уже встречался с некоторыми собственниками, у которых документы в порядке, и им вода будет подключена обратно.

Когда корреспондент НГС завел речь о регулярных сменах юрлиц УК, то Анатолий Толмачев сразу свернул разговор, заметив, что он достаточно уже рассказал про ремонт.

Жильцы жаловались во многие инстанции, говорят, осталось написать только в Комитет солдатских матерей

В мэрии пообещали ответить на подробный журналистский запрос через две недели. Вопрос о том, как жить в нечеловеческих условиях маленьким детям и инвалидам оставили без ответа да 8 ноября. После того, как редакция получит официальную информацию о судьбе общежития и его жильцов, мы обязательно обновим эту публикацию.

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ЖКХ Отключили воду Общежитие Коммунальная проблема УК Служба заказчика Общий туалет Ремонт
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Smykson
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"..И снова осень. Значит, гетто Для второсортных и семитов, Где гениальные поэты — Потенциально инвалиды. В их посиневших пальцах сжаты Большие мётлы, но не перья. И, забивая уши ватой, Скребут асфальты подмастерья. Соря смертями как листвою, Век затянулся високосный. Трещат дожди над головою. И бесконечно длится осень... А впрочем, полно. Что-то слишком Ужасное нарисовалось. Здесь можно жить. Здесь можно выжить. Или, точнее... встретить старость." (М. Кочетков)
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