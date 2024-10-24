«К муниципалитету отношения не имеет»: что за сирена перебудила Затулинку ночью — ответ мэрии

Сирена, которая около полуночи разбудила жителей Затулинки принадлежит частному предприятию . Об этом корреспонденту НГС сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции.

По их данным, электросирена стоит на улице Зорге, 47/1 на городской клинической поликлинике № 22 и принадлежит локальной сети частной компании с сопряжением еще нескольких предприятий.

— Отношения к муниципальной автоматической системе оповещения населения устройство не имеет. Сирена сработала в 00:10, перед этим в 00:08 был скачок напряжения в электросети, что подтвердили в РЭС, — говорится в ответе мэрии Новосибирска. — Данная система установлена в 2004 году, ранее ее обслуживала компания «Капитал — технологии». Несколько лет назад компания отказалась от обслуживания и модернизации системы, что и приводит к несанкционированным срабатываниям.