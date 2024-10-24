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Происшествия «Как-то не по себе было»: в Новосибирске в полночь завыли сирены на Затулинке

«Как-то не по себе было»: в Новосибирске в полночь завыли сирены на Затулинке

Громкие звуки перебудили жителей

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16 комментариев

Сигнал раздался внезапно

В Новосибирске на Затулинке сработали сирены сегодня, 24 октября, около 00:05–00:15. Громкие звуки разбудили и встревожили новосибирцев. Они стали звонить в 112. Обращения с жалобами поступили и в редакцию НГС.

— Позвонила в 112. Мне сказали, что были сирены, сообщение в соответствующую службу передали, причины неизвестны, но пока всё спокойно, — отметила читательница НГС Анастасия. — Как-то не по себе было.

Пользователи соцсетей объяснили, что на линии им сообщили о сбое. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве попросили обратиться за комментариями в мэрию Новосибирска.

— Эксплуатация и обслуживание систем оповещения и информирования населения в ведении органов местного самоуправления. По нашей информации специально запуск сирен не осуществлялся, — ответили на вопрос корреспондента НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска.

Утром 2 октября в Новосибирской области проверяли системы оповещения населения.

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ПО ТЕМЕ
Затулинка Новосибирск Сирены Сигнал Тревога Громкие звуки Полночь Предупреждение 112
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Комментарии
17
Гость
1 час
От цен в продуктовых и ставок по аренде они завыли.
Жук
1 час
Радиоприёмники далеко не убирайте, на всякий случай.
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