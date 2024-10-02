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В Новосибирске завоют сирены

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Город Завоют сирены: в Новосибирске сегодня проверят системы оповещения

Завоют сирены: в Новосибирске сегодня проверят системы оповещения

Проверка продлится 10 минут

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Власти просят жителей не паниковать

В Новосибирской области проверят системы оповещения населения. Утром 2 октября прервется телеэфир и завоют сирены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проверить системы планируют в 10:40, именно в это время зазвучат сирены и громкоговорители. В 10:43 эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещён сообщением о проверке системы оповещения. Все займет 10 минут. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

— Жителям необходимо сохранять спокойствие — это плановая проверка систем оповещения регионального и муниципального уровней, которая будет проводиться во всех субъектах России, — предупредили в пресс-службе правительства.

Проверку проводят, чтобы оценить работоспособность элементов и оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.

Год назад системы проверяли 4 октября. Тогда гул был слышен на улице Ленина с 10:40 примерно до 10:42.

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