Завоют сирены: в Новосибирске сегодня проверят системы оповещения

Власти просят жителей не паниковать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области проверят системы оповещения населения. Утром 2 октября прервется телеэфир и завоют сирены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проверить системы планируют в 10:40, именно в это время зазвучат сирены и громкоговорители. В 10:43 эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещён сообщением о проверке системы оповещения. Все займет 10 минут. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

— Жителям необходимо сохранять спокойствие — это плановая проверка систем оповещения регионального и муниципального уровней, которая будет проводиться во всех субъектах России, — предупредили в пресс-службе правительства.

Проверку проводят, чтобы оценить работоспособность элементов и оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.