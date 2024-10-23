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Город Ростехнадзор разрешил ввести поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

Ростехнадзор разрешил ввести поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

Поликлинику № 27 откроют после процедуры лицензирования

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5 комментариев

Поликлиника будет принимать до 658 пациентов в смену

Сибирское управление Ростехнадзора разрешило ввести в эксплуатацию новую поликлинику в Новосибирске.

Специалисты перед этим обследовали теплопотребляющие установки (тепловую сеть, индивидуальный тепловой пункт, системы отопления, вентиляции, горячее водоснабжения).

— Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено. Управлением выдано разрешение на допуск объекта в эксплуатацию, — сообщили в Ростехнадзоре.

Поликлиника № 27 на улице Ереванской в Новосибирске строилась в рамках ГЧП с «Седьмой концессионной компанией» (входит в ГК «ВИС»). Она будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит свыше 11 тысяч квадратных метров, сооружение рассчитано на 658 посещений в смену.

После завершения строительства объект обязан пройти лицензирование, чтобы в нём возможно было осуществление медицинской деятельности.

Прежде разрешения на ввод в эксплуатацию получили поликлиники №7 и №2.

Ранее директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин сообщил, что завершению комплекса работ препятствуют невыполненные МП «МЕТРО МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации.

6 февраля в ГК «ВИС» сообщили, что строительная готовность поликлиники оценивается в 88%, в ней уже установили тяжелое медоборудование. Организация занимается возведением семи поликлиник в Новосибирске.

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Новосибирск Поликлиники ГЧП Ростехнадзор Строительство
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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
34 минуты
Не зря налоги платим, товарищи.
Гость
8 минут
Что, боты, Россия официально 4я экономика мира. Уже даже мвф, скрипя зубами, это подтвердил.
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