Ростехнадзор разрешил ввести поликлинику на Ереванской — ее строили по ГЧП

Поликлиника будет принимать до 658 пациентов в смену Источник: Группа «ВИС»











Сибирское управление Ростехнадзора разрешило ввести в эксплуатацию новую поликлинику в Новосибирске.

Специалисты перед этим обследовали теплопотребляющие установки (тепловую сеть, индивидуальный тепловой пункт, системы отопления, вентиляции, горячее водоснабжения).

— Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства, нарушений не выявлено. Управлением выдано разрешение на допуск объекта в эксплуатацию, — сообщили в Ростехнадзоре.

Поликлиника № 27 на улице Ереванской в Новосибирске строилась в рамках ГЧП с «Седьмой концессионной компанией» (входит в ГК «ВИС»). Она будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит свыше 11 тысяч квадратных метров, сооружение рассчитано на 658 посещений в смену.

После завершения строительства объект обязан пройти лицензирование, чтобы в нём возможно было осуществление медицинской деятельности.

Прежде разрешения на ввод в эксплуатацию получили поликлиники №7 и №2.

Ранее директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин сообщил, что завершению комплекса работ препятствуют невыполненные МП «МЕТРО МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации.