В ВИС объяснили, что мешает строительству поликлиники в Новосибирске

— Завершению комплекса работ препятствуют невыполненные муниципальным предприятием «МЕТРО МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации. По последним данным, срок выполнения — конец марта. В связи с этим полное завершение благоустройства, а также отделки некоторых помещений запланированы на май текущего года, — приводит пресс-служба «ВИС» слова Сергея Шохина.



Указано, что поликлиника № 27 находится на улице Ереванской и будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров, учреждение рассчитано на 658 посещений в смену.

