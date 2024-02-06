В ВИС объяснили, что мешает строительству поликлиники в Новосибирске

В группе «ВИС» объяснили, что препятствует завершению строительства поликлиники
— Окончание строительства ГЧП-поликлиники
По данным специалистов, сейчас строительная готовность поликлиники оценивается в
Как рассказал директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин, на площадке на
— Завершению комплекса работ препятствуют невыполненные муниципальным предприятием «МЕТРО МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации. По последним данным, срок выполнения — конец марта. В связи с этим полное завершение благоустройства, а также отделки некоторых помещений запланированы на май текущего года, — приводит пресс-служба «ВИС» слова Сергея Шохина.
Указано, что поликлиника
— Общее число основной медицинской техники, поставляемой Группой «ВИС» на объект, составляет 520 единиц. Всего на объекте будет установлено почти 6,7 тысяч единиц технологического оборудования. Приступить к сдаче объекта в эксплуатацию планируется в июне этого года, — заявили в организации.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ход строительных работ на площадке учреждения.
Группа «ВИС» занимается возведением семи поликлиник в Новосибирске. Осенью прошлого года в организации заявили, что сдать в эксплуатацию медучреждения в Кировском и Ленинском районах планируется в 2024 году. «ВИС» также выступает владельцем концессионера строительства четвертого моста через Обь.