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В ВИС объяснили, что мешает строительству поликлиники в Новосибирске

Группа обвинила муниципальное предприятие

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Строительная готовность поликлиники оценивается в 88%

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В группе «ВИС» объяснили, что препятствует завершению строительства поликлиники № 27 на Ереванской. Как сообщили в пресс-службе компании, окончание возведения медучреждения «сдерживают внешние факторы».

— Окончание строительства ГЧП-поликлиники № 27 в Новосибирске сдерживают внешние факторы, — сказано в сообщении.

По данным специалистов, сейчас строительная готовность поликлиники оценивается в 88%. В учреждении уже установили тяжелое медоборудование, в том числе магнитно-резонансный и компьютерный томографы, рентген и другое.

Как рассказал директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин, на площадке на 98% завершили работы по устройству фасадов, еще на 95% — внутреннюю отделку. Специалисты также выполнили благоустройство прилегающей территории на 76% и другое.

— Завершению комплекса работ препятствуют невыполненные муниципальным предприятием «МЕТРО МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации. По последним данным, срок выполнения — конец марта. В связи с этим полное завершение благоустройства, а также отделки некоторых помещений запланированы на май текущего года, — приводит пресс-служба «ВИС» слова Сергея Шохина.

Указано, что поликлиника № 27 находится на улице Ереванской и будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров, учреждение рассчитано на 658 посещений в смену.

— Общее число основной медицинской техники, поставляемой Группой «ВИС» на объект, составляет 520 единиц. Всего на объекте будет установлено почти 6,7 тысяч единиц технологического оборудования. Приступить к сдаче объекта в эксплуатацию планируется в июне этого года, — заявили в организации.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ход строительных работ на площадке учреждения.

Группа «ВИС» занимается возведением семи поликлиник в Новосибирске. Осенью прошлого года в организации заявили, что сдать в эксплуатацию медучреждения в Кировском и Ленинском районах планируется в 2024 году. «ВИС» также выступает владельцем концессионера строительства четвертого моста через Обь.

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