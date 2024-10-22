В Новосибирске отремонтируют одну из самых старых школ города — кто будет спасать 112-летнее здание

Здание сейчас не функционирует Источник: Антон Тимофеев / 2ГИС











В Новосибирске отремонтируют здание 112-летней школы, закрытой из-за аварийного состояния. Ремонт и благоустройство, как сообщили в мэрии, возьмет на себя строительная компания ООО СЗ «Прайм Сквер»:

— По результатам экспертного обследования здания было подготовлено заключение от 8 октября 2022 года, согласно которому отдельные конструкции здания находятся в аварийном состоянии.

В пресс-службе мэрии отметили, что для безопасной эксплуатации нежилого здания необходимо выполнить ряд работ, чтобы не допустить «развития существующих дефектов» и улучшить характеристики здания.

— В целях сохранения объекта культурного наследия 27 июля 2024 года между МБУДО ДТ «Октябрьский» и ООО СЗ «Прайм Сквер» заключено соглашение о безвозмездном выполнении работ по ремонту здания и благоустройству территории школы, — отметили в мэрии.

ООО Специализированный застройщик «Прайм Сквер», по данным сервиса Rusprofile, зарегистрировано в 2021 году. Единственный учредитель и руководитель — Евгений Леонов, который в прошлом был учредителем ЧОП и одной из городских управляющих компаний. В 2023 году ООО СЗ «Прайм Сквер» показало нулевую выручку, прибыль составила 36 тысяч рублей.

Контактов ООО СЗ «Прайм Сквер» найти не удалось, в том числе по указанному в Rusprofile адресу. НГС направил запрос на почту учредителя компании, Евгения Леонова.

Сейчас, как добавили в мэрии, ведется подготовка проектной документации. После того как ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» даст положительное заключение о достоверности сметной стоимости капремонта, подрядчик сможет начать работы.

Завершить ремонт планируется в срок до 31 мая 2026 года.

Школа на Якушева была построена в 1909–1912 годах по проекту знаменитого архитектора Андрея Крячкова в рамках программы строительства городских начальных училищ. Всего по программе появились 12 подобных учебных заведений — все они размещались в городе таким образом, чтобы охватить даже удаленные на тот момент районы.