В мэрии Новосибирска подсчитали вакантные места для учителей — сколько готовы платить педагогам

Власти принимают меры, чтобы уменьшить дефицит учителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска назвали количество вакантных специальностей для учителей в местных школах.

В муниципалитете в ответ на запрос редакции НГС сообщили, что по состоянию на 1 октября 2024 года в школах города открыты 101 вакансия для учителей начальных классов, 107 вакансий для учителей иностранного языка, 49 вакансий для учителей физики и 103 вакансии для учителей математики.

— Среднемесячная оплата труда педагогических работников образовательных учреждений города Новосибирска за 9 месяцев 2024 года составила 69 623,7 рубля, — добавили в мэрии.

Кроме того, в Новосибирске остаются открытыми 145 вакансий для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Там среднемесячная зарплата за 9 месяцев 2024 года составила 62 303,3 рубля.

Также в образовательные организации города требуются 82 мойщика посуды и 171 повар.

— Среднемесячная оплата труда работников пищеблока (повара, помощники поваров, мойщики посуды, кладовщики) образовательных учреждений города Новосибирска за 9 месяцев 2024 года составила 35 057,3 — 37 986,7 рубля, в том числе поваров — 38 523,2 — 42 555,9 рубля, — сообщили в мэрии.

Чтобы привлечь педагогов в новосибирские школы, муниципалитет практикует возмещение расходов на оплату стоимости найма жилья, предоставляет право первоочередного обеспечения детей сотрудников местами в детских садах, а с работников дошкольных учреждений не взимается плата за питание детей. Кроме того, педагоги могут рассчитывать на компенсацию проезда в городском транспорте.

В числе прочих мер поддержки мэрия называет выплаты молодым специалистам единовременного пособия в размере величины прожиточного минимума; предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и ежемесячную надбавку молодым специалистам в течение трех лет в размере 25% от оклада пропорционально отработанному времени.