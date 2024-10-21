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Город В мэрии Новосибирска подсчитали вакантные места для учителей — сколько готовы платить педагогам

В мэрии Новосибирска подсчитали вакантные места для учителей — сколько готовы платить педагогам

В частности, не хватает сотни преподавателей иностранного языка

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Власти принимают меры, чтобы уменьшить дефицит учителей

Мэрия Новосибирска назвали количество вакантных специальностей для учителей в местных школах.

В муниципалитете в ответ на запрос редакции НГС сообщили, что по состоянию на 1 октября 2024 года в школах города открыты 101 вакансия для учителей начальных классов, 107 вакансий для учителей иностранного языка, 49 вакансий для учителей физики и 103 вакансии для учителей математики.

— Среднемесячная оплата труда педагогических работников образовательных учреждений города Новосибирска за 9 месяцев 2024 года составила 69 623,7 рубля, — добавили в мэрии.

Кроме того, в Новосибирске остаются открытыми 145 вакансий для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Там среднемесячная зарплата за 9 месяцев 2024 года составила 62 303,3 рубля.

Также в образовательные организации города требуются 82 мойщика посуды и 171 повар.

— Среднемесячная оплата труда работников пищеблока (повара, помощники поваров, мойщики посуды, кладовщики) образовательных учреждений города Новосибирска за 9 месяцев 2024 года составила 35 057,3 — 37 986,7 рубля, в том числе поваров — 38 523,2 — 42 555,9 рубля, — сообщили в мэрии.

Чтобы привлечь педагогов в новосибирские школы, муниципалитет практикует возмещение расходов на оплату стоимости найма жилья, предоставляет право первоочередного обеспечения детей сотрудников местами в детских садах, а с работников дошкольных учреждений не взимается плата за питание детей. Кроме того, педагоги могут рассчитывать на компенсацию проезда в городском транспорте.

В числе прочих мер поддержки мэрия называет выплаты молодым специалистам единовременного пособия в размере величины прожиточного минимума; предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и ежемесячную надбавку молодым специалистам в течение трех лет в размере 25% от оклада пропорционально отработанному времени.

По данным мэрии Новосибирска, в 2025 году в городе будет не хватать учителей начальных классов, учителей иностранного языка, учителей физики и учителей математики. Кроме того, дефицит кадров будет сохраняться среди воспитателей дошкольных учреждений образования. А также никуда не денется нехватка поваров и мойщиков посуды в образовательных организациях. Год назад перечень был точно такой же.

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Новосибирск Школы Нехватка учителей Вакансии Зарплата
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Комментарии
26
Гость
1 час
У меня дочь преподаватель английского ушла из школы из-за низкой оплаты в 35 тысяч рублей при переработке часов. Насколько знаю, учителя иностранных языков имеют самую низкую зарплату в школах. Так что пусть дети самостоятельно изучают иностранные языки или нанимают репетиторов.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Пусть родители сами учат. Они давно этого хотят.
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