НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 763мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Кому достался аквапарк
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Пенсионерам не дают кредиты
УК отказываются от домов
Как ищут пропавших
НГС сходил на бал
Новости в Telegram
Город Стало известно, каких учителей будет не хватать в 2025 году новосибирским школьникам

Стало известно, каких учителей будет не хватать в 2025 году новосибирским школьникам

В мэрии Новосибирска составили список дефицитных учительских специальностей

1 059
5 комментариев

Мэрия перечислила семь дефицитных должностей

Мэрия Новосибирска обозначила список дефицитных учительских специальностей. На сайте муниципалитета опубликовали проект постановления о перечне должностей специалистов в школах, среди которых сохранится дефицит кадров в 2025 году.

По данным мэрии Новосибирска, в городе будет не хватать учителей начальных классов, учителей иностранного языка, учителей физики и учителей математики.

Кроме того, дефицит кадров будет сохраняться среди воспитателей дошкольных учреждений образования. А также никуда не денется нехватка поваров и мойщиков посуды в образовательных организациях. Год назад перечень был точно такой же.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько именно вакансий открыто.

В начале октября в минобре назвали среднюю зарплату учителей в Новосибирске. К концу года по городу она должна увеличиться до 77 349 рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Учителя Дефицит кадров Школы Детские сады
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
ральф
40 минут
НеДимон молодец! Все учителя ушли в бизнес.
Гость
46 минут
Учителей и сейчас не хватает. Берут в школу всех подряд, лишь бы был учитель . Вот только качество обучения НИКАКОЕ! И про среднюю з.п. не надо писать, давай конкретно какой оклад за ставку у молодого учителя!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

PAVEL,35

Иннесс,49

Andrik,41

Наталья,34

Татьяна,37

Скорпик,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление