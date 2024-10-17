Стало известно, каких учителей будет не хватать в 2025 году новосибирским школьникам

Мэрия перечислила семь дефицитных должностей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска обозначила список дефицитных учительских специальностей. На сайте муниципалитета опубликовали проект постановления о перечне должностей специалистов в школах, среди которых сохранится дефицит кадров в 2025 году.

По данным мэрии Новосибирска, в городе будет не хватать учителей начальных классов, учителей иностранного языка, учителей физики и учителей математики.

Кроме того, дефицит кадров будет сохраняться среди воспитателей дошкольных учреждений образования. А также никуда не денется нехватка поваров и мойщиков посуды в образовательных организациях. Год назад перечень был точно такой же.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько именно вакансий открыто.