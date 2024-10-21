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На Северо-Чемском ломают двухэтажный торговый центр советской постройки

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Город На Северо-Чемском ломают двухэтажный торговый центр советской постройки — фото с места

На Северо-Чемском ломают двухэтажный торговый центр советской постройки — фото с места

В Новосибирске разбирают торговый центр советской постройки на Северо-Чемском

5 124
29 комментариев

Торговый центр проработал здесь больше сорока лет

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве разбирают здание торгового центра советской постройки. Это старейший торговый объект в этом районе.

Работы в здании начались ещё в сентябре, когда оно было окружено забором и строители начали демонтировать оконные блоки и внутренние перегородки. Поначалу было непонятно, идёт ли речь о простой реконструкции или здание намерены снести вовсе. Никаких информационных щитов на ограждениях по-прежнему нет.

Здание находится рядом с остановкой Комсомольская

В выходные корреспондент НГС убедился, что у здания начали уже разбирать стены. На вопрос о том, занимаются ли рабочие сносом или реконструкцией один из них ответил философски:

— Можно сказать, что реконструкция. Снесут этот, построят новый.

Двухэтажное здание было построено ещё в советское время вместе с Северо-Чемским жилмассивом. Изначально здесь работал единственный в этом районе универсам и комбинат бытовых услуг. В 2000-х помещение на первом этаже занимал магазин сети «Пятерочка», переименованный позже в «Универсам удачных покупок». Последним крупным арендатором здесь была сеть товаров для дома Domino.

В последние годы на Северо-Чемском выросли несколько новых жилых комплексов

С тех пор в этом районе появилось больше десятка торговых объектов разного размера. За демонтируемым зданием находится двухэтажный корпус с супермаркетом «Монетка» и фитнес-центром, по соседству расположился рынок, следом находится торговый центр с магазином «Пятерочка», на другой стороне улицы стоит одноэтажное здание, где основным арендатором с недавних пор стал SPAR (заменивший на этом месте «Хороший выбор»), а чуть ниже по улице находится торговый центр «Магеллан» с супермаркетом сети «Мария Ра».

Ситуация, когда здание, в котором давно работают предприятия торговли, разрушается ради строительства нового объекта в Новосибирске пока довольно редка. В 2022 году новый владелец долгостроя на площади Маркса снёс его ради возведения комплекса «Аэрон». А в 2023 году целый ряд объектов были снесены, как построенные незаконно.

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Снос здания Торговый центр Северо-Чемской
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Комментарии
29
Татьяна 53
19 минут
Будет новый дом.
Гость
1 час
когда сломают сарайки расцветайки?
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