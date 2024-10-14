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Город Новосибирский зоопарк меняет режим работы

Новосибирский зоопарк меняет режим работы

Это связано с сокращением светового дня

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3 комментария

Зайти в зоопарк после 18:00 уже не получится

В Новосибирском зоопарке сокращают время работы на один час. Об этом учреждение сообщило в своем телеграм-канале.

— В связи с уменьшением продолжительности светового дня с 14 октября зоопарк будет работать с 08:00 до 19:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — отметили в учреждении.

До 23 октября Новосибирский зоопарк будет пускать бесплатно посетителей в декаду пожилого человека и инвалидов. Но для этого нужно будет предъявить определенные документы.

Для остальных посетителей стоимость взрослого билета — 500 рублей, льготного 250 рублей.

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Котенку дальневосточного леопарда почти исполнилось три месяца в Новосибирском зоопарке. В мэрии сообщили о ее дальнейшей судьбе.

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Комментарии
3
Гость
34 минуты
Хочешь увидеть жирного льва - заплати потомкам бандеры 500 руб! 🤣
Гость
40 минут
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 - Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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