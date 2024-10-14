Новосибирский зоопарк меняет режим работы

В Новосибирском зоопарке сокращают время работы на один час. Об этом учреждение сообщило в своем телеграм-канале.
— В связи с уменьшением продолжительности светового дня с 14 октября зоопарк будет работать с 08:00 до 19:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — отметили в учреждении.
До 23 октября Новосибирский зоопарк будет пускать бесплатно посетителей в декаду пожилого человека и инвалидов. Но для этого нужно будет предъявить определенные документы.
Для остальных посетителей стоимость взрослого билета — 500 рублей, льготного 250 рублей.
Котенку дальневосточного леопарда почти исполнилось три месяца в Новосибирском зоопарке. В мэрии сообщили о ее дальнейшей судьбе.