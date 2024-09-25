Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе — кто может воспользоваться акцией

Акции учреждение проводит дважды в год с 2008 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский зоопарк будет пускать бесплатно посетителей в декаду пожилого человека и инвалидов. Акция продлится с 30 сентября по 23 октября.

— Для всех, кто достиг пенсии по возрасту, женщины с 55 лет, мужчины от 60 года — вход бесплатный, при предъявлении документа (паспорта, пенсионного удостоверения или «социальной карты»), — говорится в официальном сообщении Новосибирского зоопарка.

Такие акции учреждение проводит дважды в год с 2008 года. При предъявлении паспорта гость зоопарка может взять скандинавские палочки в аренду во время прогулки бесплатно.

— Традиционно зоопарк также принимает участие в Декаде инвалидов. В этом году старт декады также 30 сентября, инвалидам всех групп вход в зоопарк свободный при предъявлении документа, — добавили в учреждении.