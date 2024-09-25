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Город Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе — кто может воспользоваться акцией

Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе — кто может воспользоваться акцией

Часть гостей будут пускать без билета до 23 октября

3 298
14 комментариев

Акции учреждение проводит дважды в год с 2008 года

Новосибирский зоопарк будет пускать бесплатно посетителей в декаду пожилого человека и инвалидов. Акция продлится с 30 сентября по 23 октября.

— Для всех, кто достиг пенсии по возрасту, женщины с 55 лет, мужчины от 60 года — вход бесплатный, при предъявлении документа (паспорта, пенсионного удостоверения или «социальной карты»), — говорится в официальном сообщении Новосибирского зоопарка.

Такие акции учреждение проводит дважды в год с 2008 года. При предъявлении паспорта гость зоопарка может взять скандинавские палочки в аренду во время прогулки бесплатно.

— Традиционно зоопарк также принимает участие в Декаде инвалидов. В этом году старт декады также 30 сентября, инвалидам всех групп вход в зоопарк свободный при предъявлении документа, — добавили в учреждении.

На прошлой неделе в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило котенок дальневосточных леопардов решил поиграть с тыквой.

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Комментарии
14
кулькулятр
1 час
Зоопарк будет пускать бесплатно посетителей в клетки с тиграми на завтрак, обед и ужин.
Директор Завода (Ржака)
7 минут
в принципе 500 рублей вход и так недорого. Самый дешёвый зоопарк страны.
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